Reuters: Guvernul roman ramane impasibil in fata protestelor/ A treia zi de manifestatii

Dupa ce 250.000 de oameni au iesit in strada miercuri seara, joi dimineata a fost anuntata demisia unui ministru din cabinet.Politia estimeaza ca aproximativ 80.000 de persoane s-au strans in fata Guvernului din Bucuresti."Guvernul si partidele din spatele sau sunt determinate sa exercite puterea executiva si legislativa acordata de cetateni", a declarat presedintele PSD, Liviu Dragnea.Intrebat daca cabinetul planuieste sa retraga decretul, prim-ministrul Sorin Grindeanu a spus ca nu se pune problema de asa ceva."Am venit aici ca sa ajut la repararea raului pe care l-au produs conducatorii nostri", a spus Carmen Druta, artista de profesie.Decretul, adoptat pe ascuns in noaptea de marti, a dus la izbucinirea celor mai mari manifestatii de cand liderul comunist Nicolae Ceausescu a fost "ingenuncheat" de rascoala oamenilor, care a dus la moartea lui si a sotiei sale in ziua de Craciun din 1989.