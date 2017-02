 Raluca Pruna: Nu am facut nimic in vederea comasarii DNA si DIICOT. Este o manipulare

"Fara cuvinte multe, am organizat DIICOT in oglinda cu DNA plecand exact de la principiul simetriei si de la succesul DNA. Nu am facut nimic in vederea comasarii celor doua parchete speciale. Ce am facut e in actul de consolidare a DIICOT si in sustinerea fara rezerve a DNA. (...) Restul e manipulare", a scris Pruna, joi, pe Facebook.Ea invoca in acest sens o postare a sa de pe Facebook, din 30 noiembrie anul trecut, precum si declaratia sa privind pretinsa comasare a DNA si la DIICOT din aceeasi data.Raluca Pruna sustine ca este vorba tot de manipulare si in cazul declaratiilor succesorului sau la Ministerul Justitiei referitoare la modificarea prin Ordonanta a legislatiei penale."Si aici e ca la radio Erevan: da, am modificat in iunie 2016 texte care fusesera declarate neconstitutionale inca din 2013 si pentru care Parlamentul nu miscase un deget in ciuda proiectelor legislative depuse la timp de Ministerul Justitiei. Si cand am propus aceste modificari, sistemul judiciar le-a salutat. Si am facut modificarile la lumina zilei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Acum sistemul judiciar, prin vocile sale la varf, sanctioneaza modificari adoptate de Guvernul actual noaptea, pe 31 Ianuarie 2017. Publicate tot noaptea, la 1,15, in Monitorul Oficial. E o diferenta uriasa de natura, mijloc si continut", subliniaza fostul ministru al Justitiei.De asemenea, Pruna ii raspunde presedintelui PSD, Liviu Dragnea, ca nu organizeaza proteste."Il asigur ca nu eu organizez protestele si il asigur ca nu e nevoie sa le organizeze nimeni. Exista o lume care nu are nevoie sa i se spuna ce sa faca, o lume care nu e controlata decat de 'legea morala din sine', o lume care nu renunta la principii pentru 50-100 de lei la salariul minim sau la pensie sau pentru o crestere de salariu. O lume care chiar daca e tacuta adesea sau nu voteaza, exista. Si reactioneaza cand anumite limite sunt incalcate", arata ea.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a infirmat joi ca social-democratii ar fi propus comasarea DNA cu DIICOT, sustinand ca fostul ministru Raluca Pruna a anuntat acest lucru."Alta manipulare si dezinformare. Am auzit la un post de televiziune aseara pe un domn cu batistuta la rever, foarte elegant, de altfel, si foarte bun jurnalist, care, probabil, a primit si dumnealui de altcineva cateva informatii, ca este certa dorinta noastra de a comasa DNA cu DIICOT. Vreau sa va aduc aminte: sunt declaratii publice, doamna Raluca Pruna, care este cea care a inflamat discutia despre CEDO si despre situatiile din inchisorile din Romania, este cea care in 30 noiembrie anul trecut a anuntat ca unul din proiectele dumneaei pe care le are in vedere este comasarea intre DNA si DIICOT. Culmea ipocriziei este ca aceasta doamna a participat si participa in continuare la organizarea si mobilizarea acestor mitinguri. Nu stiu daca este implicata si in treaba cu huliganii, nu cred. Niciodata PSD nu a venit cu aceasta propunere, nici nu avem in plan nici acum, nici mai tarziu. In primul rand, mi s-ar parea o prostie ca doua institutii care functioneaza de sine statator acum sa fie comasate", a spus Dragnea intr-o conferinta de presa dupa sedinta CExN al PSD.