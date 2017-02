Antena 3, de partea poporului: "Dupa violentele ultrasilor, oamenii pasnici revin in piata"

A3: Romania, amenintata de instabilitate interna si externa Foto: captura Antena 3

Moderatorii Radu Tudor si Adrian Ursu au incercat sa pastreze echilibrul intre punctele de vedere ale coalitiei PSD-ALDE si ale protestatarilor. De remarcat ca cea mai mare parte a emisiunii din prime time pe ecran au rulat in fereastra principala imagini cu protestul masiv din fata Guvernului.Reamintim ca, incepand de miercuri seara, Antena 3 a inceput sa prezinte situatia mult mai echilibrat decat in perioada anterioara, cand se remarca prin dezechilibru in favoarea guvernului si acuzatii de manipulare a manifestantilor. Schimbarea de ton coincide cu abandonarea de catre guvern a proiectului de OUG privind gratierea, trimis in Parlament ca proiect de lege si eliminarea din proiect a prevederii care l-ar fi gratiat pe Dan Voiculescu.