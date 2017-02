Un pastor baptist ii cere ministrului Apararii sa plece din Guvern: Uitati-va in ochii copiilor dvs si dati-va demisia sau demascati faradelegile comise de infractorii travestiti in politicieni

Pastor Samy Tutac lanseaza un apel catre ministrul Apararii, in care arata ca "un crestin evanghelic nu poate gira prin prezenta lui un guvern antinational, antilege si ordine si pentru coruptie si faradelege".Facand apel la "onoarea lui Cristos", pastorul reaminteste ca "noi crestinii nu traim numai pentru aici si acum, ci si pentru atunci si acolo".Iata mai jos apelul pastorului Samy Tutac:"Stimate domnule ministru,M-am bucurat cand ati fost numit ministru al apararii din cel putin doua motive. Am inteles ca sunteti crestin evanghelic si ca ati fost student la Timisoara. Cum eu sunt pastor evanghelic in Timisoara e posibil sa ne fi intersectat pe undeva.Cand am auzit in aceasta dimineata ca un ministru din Guvernul domnului Grindeanu si-a dat demisia, am fost sigur ca dumneavoastra sunteti. Un crestin evanghelic nu poate gira prin prezenta lui un guvern antinational, antilege si ordine si pentru coruptie si faradelege. Am inteles peste cateva minute ca era vorba de colegul dumneavoastra tehnocrat, Florin Jianu, ministrul pentru Mediul de afaceri. Va redau cateva din cuvintele emotionante scrise de domnia sa:"Am reflectat cu responsabilitate la ceea ce este etic sa fac in continuare si nu in principal pentru probitatea mea profesionala, pentru ca aici am constiinta curata, ci pentru copilul meu, pentru cum o sa ma uit in ochii lui si ce anume o sa ii spun peste ani. O sa ii spun ca tata a fost un las si a girat actiuni pe care nu le impartaseste sau a ales sa iasa cu fruntea sus dintr-o poveste care nu este a lui?!"Domnule ministru, aveti un nume frumos, Beniamin, care inseamna "Fiul celei drepte". Domnule ministru, dumneavoastra in calitate de crestin evanghelic nu puteti sa patati obrazul lui Cristos stand in mijlocul celor nedrepti. Pana si numele va determina sa va disociati de faradelege si nedreptate.Domnule ministru, in calitate de pastor evanghelic va rog ganditi-va la onorea lui Cristos, uitati-va, ca si colegul dumneavoastra, in ochii copiilor dumneavoastra si dati-va demisia sau demascati faradelegile comise de infractorii travestiti in politicieni. Stiu ca ati muncit mult sa ajungeti pana aici, dar noi crestinii nu traim numai pentru aici si acum, ci si pentru atunci si acolo.Dumnezeu sa va binecuvanteze! Dumnezeu sa binecuvanteze Romania!"