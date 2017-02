Joi seara, mii de timisoreni s-au adunat in Piata Operei pentru a protesta impotriva adoptarii de catre guvern a Ordonantei de Urgenta de modificare a Codului Penal. Timisorenii au venit in numar mare, mult peste 5.000 la ora 19.00, si striga "Cine nu sare cine nu sare ori e cu Dragnea ori e prost de moare".Peste 25.000 de oameni in mars prin oras, coloana are 3,5 km pe bulevardPeste 15.000 de manifestantiPeste 10.000 de protestatari.Circa 7.000 de protestatari.Urmareste transmisia VIDEO (sursa: Cristi Brancovan):