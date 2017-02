VIDEO Protest in Iasi pentru abrogarea ordonantei de urgenta. Un jandarm a primit flori de la manifestanti. Peste 10.000 de oameni in strada

Jandarm iesean cu flori de la protestatari Foto: Hotnews

Mii de ieseni se aduna joi seara in centrul orasului, in Piata Unirii, pentru a protesta impotriva adoptarii pe furis a Ordonantei de Urgenta pentru modificarea Codului Penal. Jandarmii au scos din multime un instigator, in aplauzele multimii.Peste 10.000 de oameni in strada. Strigare: "PSD esti un gunoi, ai dat timpul inapoi!"O cafenea din Piata Unirii le-a dat ceai gratuit protestatatorilor (Ziarul de Iasi)Foto: Un jandarm a primit flori de la protestatariUrmareste aici transmisia VIDEO (Sursa: Privesc.eu)