VIDEO Noi proteste in tara si in diaspora: Cate 25.000 de oameni in strada la Timisoara si Cluj - Napoca. Pancarta afisata la Cluj: "Domnu' Dragnea, nu fi trist, la Jilava au dentist"/ Mobilizare fara precedent la Constanta - 10.000 de manifestanti: Flori si ceai de la protestatari pentru jandarmi in fata sediului PSD

La Iasi sunt peste 1000 de persoane, transmite corespondentul HotNews.tro. Si deja primul instigator scos de jandarmi in aplauzele lumii. Vezi LIVE VIDEO cu protestele de la Iasi.













La Iasi au iesit in strada in jurul orei 18:00, circa 200-300 de persoane.

----------In orasele mai mici protestele s-au incheiat iar in multe dintre cele mai mari se apropie de final.: Peste 3.000 de persoane pe strazile orasului si in fata Prefecturii; protestul s-a incheiatPrima seara de proteste laCateva zeci de persoane au protestat, timp de aproape trei ore, in orasul din judetul Olt (Agerpres)Doi tineri au aruncat cu fumigene la. Ei au fost retinuti de politie10.000 de oameni protesteaza laAproximativ 600 de persoane au protestat la(Salaj)/ Aproximativ 400 de oameni protesteaza pe strazile(Dambovita) / Aproximativ o suta de protestatari pe strazile din T(Gorj) (sursa: Agerpres)Proteste au avut loc in ultimele zile si in orasele danezesi Copenhaga Cate 25.000 de oameni in strada lasi la3.000 la, 5000 la, unde centrul orasului este blocat.Imagini de la Suceava:8000 de manifestanti la Constanta, enorm si fara precedent. Flori si ceai de la protestatari pentru jandarmi in fata sediului PSDAproximativ 100 de persoane protesteaza in centrul municipiului(Teleorman) / Aproape 1.000 de participanti la un mars de protest in(Hunedoara) / Circa 300 de persoane protesteaza in centrul municipiuluiCateva sute de persoane protesteaza pe strazile municipiului / Aproximativ 2000 de protestatari marsaluiesc prin; alti 500 protesteaza in fata Primariei/ 4.000 de persoane, in mars pe o ploaie rece la(Maramures) (Sursa: Agerpres)Peste 20.000 de manifestanti la, anunta Agerpres.Peste 8.000 de oameni laNumarul persoanelor care protesteaza joi seara, la Brasov, a ajuns la peste 8.000 , informeaza Agerpres citand estimari facute de fortele de ordine.Manifestantii s-au adunat in fata Prefecturii, unde au protestat pana la ora 19.00, dupa care au plecat in mars spre sediul organizatiei judetene a PSD, aflat in Piata Sfatului. Aici au ramas o jumatate de ora, timp in care au scandat "Hotii, Hotii", "PSD- Ciuma rosie", "Fara gratiere si Brasovul cere", "Nu cedam", "Dragnea nu uita/Romania nu-i a ta", dupa care s-au intors spre centrul orasului, pe strada Muresenilor5000 de oameni laLa, manifestantii au scandat in fata sediului DNA : "DNA sa vina sa va ia!"4000 de protestatari la5.000 de oameni in strada la10.000 de protestatari la(sursa: Ziarul de Iasi)Lajandarmii au primit flori de la protestatari.Circa 2.000 de oameni au iesit in strada laPloiestenii se duc in fata sediului DNA.Cum arata protestul de la4000 de manifestanti laImagini cu protestele de laOradea:ZalauProtestul de laFoto: Adriana Bogdan: Numarul participantilor a ajuns la 5.0003.000-4.000 de protestatari lade manifetsanti la2000-3000 de oameni iesiti in strada, multi oameni care aplauda sau filmeaza protestatarii de pe trotuare sau de la balcoane. Se huiduie cu multa furie, multi studenti si familisti. Toata lumea cere retragerea ordonantelor si scandeaza pro DNAPROTEST si inunde fostul primar are o condamnare definitiva si inca un dosar penalLumea marsaluieste pe Bulevardul Republicii si coboara oameni din blocuri si se alatura. Protest pasnic, fara incidente.Numarul manifestantilor a crescut la 3.000.Circa 1000 de persoane protesteaza laProtestul de la2.500 de protestatari la, transmite Digi24. Potrivit Agerpres, Coloana a plecat in Piata Sfatului. Oamenii le-au dat flori jandarmilorManifestantii au plecat la ora 19:00 din Piata Prefecturii in mars spre Piata Sfatului din Brasov, unde se afla sediul organizatiei judetene a PSD, informeaza Agerpres.In timpul desfasurarii protestului din fata Prefecturii, organizatorul acestuia, Radu Hossu, a multumit jandarmilor pentru modul in care au asigurat buna desfasurare a actiunilor de protest de pana acum. Un grup de tinere prezente la miting le-au oferit flori jandarmilor. "Jandarmeria-Jos palaria", au scandat cateva minute cei prezenti in fata Prefecturii."Sa nu uitam, coruptia este transpartinica, nu are legatura numai cu PSD, ci si cu fostul PNL, si cu fostul PDL, si cu PMP si cu UDMR, cu siguranta cu toti cei care au venit din FSN. Nu stiu ce sa spun despre USR pentru ca deocamdata nu-i cunoastem prea bine. Avem si noi coruptii nostri la Brasov. Cancescu, Scripcaru care beneficiaza de aceste legi, si multi altii. Ii anuntam ca vom protesta multe zile de acum incolo pana lucrurile vor fi rezolvate in interesul cetatenilor", a spus organizatorul protestului."Jos labele de pe DNA", "Fara gratiere, si Brasovul cere", "Noaptea ca hotii", "Nu cedam", "Hotii, Hotii", "PSD-ciuma rosie" sunt cateva dintre scandarile celor care protesteaza.Radu Hossu a anuntat ca in aceasta seara protestatarii nu vor mai strabate marile bulevarde ale orasului, ci vor ramane in centru dupa ce se vor intoarce din Piata Sfatului.cu protestele dinProtesteaza circa 1000 de oameni.La, numarul manifestantilor a ajuns la 7.000.e laNumarul protestatarilor de laa ajuns la 4.000.Circa 1000 de manifestanti la, transmite Digi24.2.000 de protestatari laLa Bacau e o mare de streaguri tricolore, ca aproape toti poarta un steag si se strica "Aici Romania".Proteste la Craiova impotriva modificarii Codului Penal. Vezi aici LIVE VIDEO 500 de protestatari la2000 de manifestanti laCateva mii de oameni protesteaza in Piata Mare dinCateva mii de oameni erau stransi joi seara, in jurul orei 18:30, in Piata Mare din municipiul Sibiu, locul de unde se va marsalui pe principalele bulevarde din oras, refacandu-se traseul de la Revolutia din 1989, informeaza Agerpres. Majoritatea celor prezenti au pancarte cu lozinci anti-PSD si cer demisia Guvernului.Aproximativ 100 de persoane protesteaza in Piata RevolutieiAproximativ 100 de persoane, in special tineri, s-au adunat, joi seara, la ora 18:30, in Piata Revolutiei din municipiul Botosani pentru a protesta fata de modificarile legislative privind Justitia adoptate marti de guvern. Ei au afisat si au scandat lozinci impotriva Guvernului si a principalului partid de guvernamant, cerand premierului Sorin Grindeanu sa renunte la actele normative adoptate marti seara. "Retragerea ordonantei! Dragnea, Romania nu-i proprietatea ta! Hotilor", au scris manifestantii pe o pancarda.Organizatorii sustin ca numarul manifestantilor va creste, acestia urmand sa plece, la ora 19:00, intr-un mars autorizat pe strazile municipiului Botosani. Potrivit autorizatiei emise de Primaria Botosani, protestul va dura pana la ora 22.00.Se protesteaza si la Timisoara. Vezie la protestul din Piata Operei.Aproximativ 200 de persoane protesteaza in fata Prefecturii din(Agerpres)Aproximativ 200 de persoane s-au adunat joi seara pe platoul din fata Prefecturii Galati si protesteaza pasnic, scandand mesaje antiguvernamentale si anti-PSD.La protest participa oameni de toate varstele, de la pensionari, la studenti si copii. Oamenii poarta drapele nationale, unele din ele cu doliu, iar altii - pancarde cu diverse mesaje, precum 'Vrem sa crestem in tara, nu afara', 'Romania are Guvern mafiot', 'Ati votat liber la furat', 'Legea-i lege pentru toti' si scandeaza 'Jos ordonanta', 'Afara, afara cu hotii din tara', 'Jos Guvernul', 'Hotii' etc.Se protesteaza si la

Cel mai folosit slogan la Iasi, la ora transmiterii acestei stiri, este "PSD, ciuma rosie".



Circa 150-200 protesteaza la aceasta ora la Ploiesti

Brasov: Peste 300 de protestatari s-au adunat in fata Prefecturii



Peste 300 de persoane protestau joi seara, in jurul orei 17:30, in fata Prefecturii Brasov, cu privire la actele normative adoptate de Guvern marti seara privind modificarea Codurilor penale si gratierea, informeaza Agerpres.

Unul dintre protestatari a spus ca este convins ca numarul participantilor la manifestatie va creste cu siguranta dupa ora 18:30, pentru ca o mare parte dintre cei care vin sa protesteze se afla la serviciu.



Protestatarii flutura steaguri, fluiera si scandeaza "Jos Guvernul", "Hotii, Hotii", "Dragnea nu uita, Romania nu-i a ta", "PSD-Ciuma rosie". Totodata, ei cer retragerea proiectului de lege referitor la gratiere si a OUG de modificare a Codurilor Penale.



Printre cei prezenti cei mai multi sunt tineri, dar si persoane varstnice sau familii insotite de copii. Jandarmii si reprezentantii politiei asigura ordinea.