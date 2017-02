LIVE TEXT VIDEO Un nou protest masiv joi seara in Bucuresti: circa 90.000 de oameni s-au strans in Piata Victoriei / Multimea striga: Abrogati si-apoi plecati!

Peste 90 de mii de bucuresteni au sfidat evenimentele de miercuri seara cand ultrasi violenti au atatacat manifestantii pasnici si au iesit din nou in strada cerand abrogarea Ordonantei care dezincrimineaza abuzul in serviciu. Oamenii au scandat in principal "PSD ciuma rosie", "DNA sa vina sa va ia", "Abrogati si-apoi plecati", "Abrogare", "Dragnea nu uita, Romania nu-i a ta". Mesajele inventive si pline de umor au adus un plus acestor proteste (vezi foto in articol).Protestul se apropie de sfarsit. Putin peste 1000 de persoane rezista frigului in PiataIn Piata mai sunt 3.000 de oameni. Umorul e insa prezent :)Langa muzeul Antipa, sute de oameni s-au adunat la un concert improvizat.Mai multi protestatari strang gunoaiele in saci de plastic.In Piata mai sunt circa 30 de mii de oameni. Multa lume pleaca spre metro sau tramvai. In schimb in piata raman nuclee care scandeaza in continuare.O parte din multime incepe sa se retraga. Oamenii merg la metrou sau o iau pe jos pe bd. Lascar CatargiuJandarmii au extras din multime 7 tineri cu fetele acoperite cu fulare, in aplauzele multimii care striga "Jandarmii sunt cu noi!"Jandarmii au intrat pe strada Lascara Catargiu si au extras din multime niste instigatoriLumea canta imnul national in Piata. Oamenii vin si pleaca din Piata, dinamica se mentineImaginatia protestatarilor nu are limite90.000 de oameni in piataOamenii scandeaza in principal "PSD ciuma rosie", "DNA sa vina sa va ia", "Abrogati si-apoi plecati", "Abrogare", "Dragnea nu uita, Romania nu-i a ta". In piata sunt persoane cu tobe in piata care acompaniaza scandarile, piata e plina de lumini laser, proiectate din multime in special pe cladirea guvernuluiOamenii circula destul de mult in piata, multi protestatari vin, dar sunt si altii care pleaca, insa numarul lor ramane relativ constant.Numarul protestarilor a ajuns la circa 60.000. Protestul este unul pasnic.Numarul protestarilor a ajuns la circa 40.000.Circa 35.000 de oameni sunt acum in Piata Victoriei si pe bulevardele adiacente, iar lumea continua sa vina. Jandarmii au oferit flori protestatarelor.Numarul protestatarilor a ajuns la circa 30.000. Vin valuri de oameni pe bd. Lascar Catargiu dinspre Piata Romanaspre Piata Victoriei.Traficul este blocat.Numarul protestatarilor a ajuns la circa 20.000.Protestatarii au ocupat toata piata, gardurile fiind mutate pana la trotuarul din fata Guvernului. In piata sunt circa 15.000 de oameni. Sunt multi tineri si copii, dar si lume in varsta.Peste 10.000 de oameni s-au adunat in piata. Jandarmii conduc catre duba un barbat din multime. Nu sunt clare motivele, acesta ar fi incitat protestatarii, potrivit Digi 24. Protestatarii pasnici din jur au facut un pas in spate.Circa 8.000 de oameni sunt acum in piata. Se striga: Abrogati si-apoi plecati!In multe locuri din piata sunt oameni cu boxe portabile si se aud cantece: imnul, piesa trupei Voltaj, compusa cu ocazia evenimentelor din ultimele zile, imnul golanilor.Oamenii au intrat pe bulevardul Kiseleff. Traficul a fost inchis dinspre Kiseleff spre Calea Victoriei.Numarul protestatarilor a ajuns la circa 6.000 si continua sa vina. Mai multe firme de telecomunicatii au adus relee mobile pentru semnal.Lumea continua sa vina. Spatiul din piata devine neincapator. Sute de oameni ies de la metrou.Lumea continua sa vina. Masinile care trec prin zona claxoneaza in semn de sustinere. In grupuri oamenii discuta evenimentele zilei: dezbaterea din PE, declaratiile lui Liviu Dragnea. Se scandeaza: PSD esti un gunoi, ai dat timpul inapoi!Circa 4.000 de oameni protesteaza in Piata Victoriei.Multimea striga: Noaptea ca hotii, DNA sa vina sa va ia, PSD ciuma rosie, HotiiDragnea si ai lui, cancerul poporuluiNumarul persoanelor care protesteaza in piata Victoriei a ajuns la 2.000. Oamenii vin in valuri. Se scandeaza: PSD, ciuma rosie!, Abrogare!, Demisia!Aproximativ 400 de persoane se afla acum in Piata Victoriei. Numarul protestatarilor este in continua crestere.Doi barbati au venit in piata cu o portavoce si le-au spus oamenilor sa poarta o banderola alba pe brat, pentru a se disocia de persoanele violente.Circa 500 de persoane protesteaza in Piata Victoriei.