Presedintele Comisiei pentru afaceri europene din Bundestag cere ca Sorin Grindeanu sa fie convocat de urgenta la Bruxelles pentru retragerea Ordonantei controversate

Gunther Krichbaum subliniaza ca "Dupa alegerile parlamentare din decembrie, noul guvern roman lucreaza in mod sistematic si in mare graba la amnistierea sustinatorilor partidului care au fost condamnati penal pentru coruptie si frauda electorala si la prevenirea viitoarelor cercetari penale pentru fapte de coruptie."In scrisoarea adresata presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, Krichbaum a cerut astazi Comisiei Europene o reactie clara in acest caz: "Presedintele Comisiei ar trebui sa il convoace de urgenta pe premierul roman la Bruxelles si sa ii solicite retragerea de indata a masurile propuse. In cazul in care guvernul roman refuza sa raspunda la acest apel, va trebui aleasa alta cale. Comisia ar trebui sa initieze in aceasta situatie o procedura conform noului mecanism pentru asigurarea statului de drept. In cazul in care guvernul nu cedeaza, Romania risca pierderea drepturilor de vot la nivel european."Oficialul german arata, intr-un comunicat, ca "urmareste actualele evolutii interne din Romania cu mare ingrijorare": "Dupa alegerile parlamentare din decembrie, noul guvern roman lucreaza in mod sistematic si in mare graba la amnistierea sustinatorilor partidului care au fost condamnati penal pentru coruptie si frauda electorala si la prevenirea viitoarelor cercetari penale pentru fapte de coruptie. Aceste legi si Ordonante de Urgenta care impiedica viitoare acuzatii impotriva politicienilor si anularea condamnarilor penale definitive, reprezinta un atac serios la statul de drept si la valorile fundamentale ale Uniunii Europene", subliniaza Gunther Krichbaum."Prin acestea se vor anihila realizarile din cei zece ani de la aderarea Romaniei la UE si progresele inregistrate in lupta impotriva coruptiei", arata Krichbaum, adaugand ca "este imbucurator si incurajator faptul ca populatia din Romania se opune la aceasta lovitura data statului de drept. "Demonstratiile in masa pe acest frig arata ca oamenii din Romania apara activ statul.""UE trebuie sa fie acum de partea manifestantilor si sa ii sprijine", subliniaza oficialul german.Comisia pentru afaceri europene din Bundestag va discuta la urmatoarea sedinta despre evenimentele care au loc in aceste zile in Romania, mai precizeaza Gunther Krichbaum.