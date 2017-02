Dragnea: Aceasta masinarie de manipulare si dezinformare care nici macar nu stiu daca isi are toate originile la noi in tara

Liviu Dragnea a spus joi intr-o conferinta de presa ca este tinta unei campanii de manipulare si dezinformare care ii face pe romani sa iasa in strada. Dragnea a sugerat ca aceasta presupusa campanie e sustinuta din strainatate, spunand ca "nici macar nu stiu daca isi are toate originile la noi in tara".Dragnea a anuntat in conferinta de presa ca PSD sustine in continuare guvernul in privinta Ordonantei de Urgenta de modificare a Codului Penal.