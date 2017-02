Dragnea spune ca Ordonanta nu opreste procesul in care este implicat, dar admite de fapt ca ramane cu o singura acuzatie: "Falsul intelectual ramane"

Pe baza unei marturii suta la suta mincinoase, obtinuta prin presiune, contrazisa de alti martori, eu sunt acuzat de instigare la abuz in serviciu si fals intelectual.

Falsul intelectual ramane.

Eu nu astept si nu cer clementa de la nimeni.

Deci scapati de abuzul in serviciu in proces? Dragnea : Eu am vazut ca falsul intelectual ramane.

Nu vad de ce nu ar ramane si abuzul in serviciu.

Reporter: Pentru ca prejudiciul e mai mic de 200.000 lei.

Falsul intelectual si instigare la abuz in serviciu (...) este acelasi lucru. Pe mine nu asta ma intereseaza.



Ulterior, despre partea din ordonanta care se refera la denunturile care sunt mai vechi de 6 luni, Dragnea a spus ca in cazul procesului sau nu se aplica: "Nu se aplica retroactiv".



Reamintim ca Liviu Dragnea a fost trimis in judecata de DNA, fiind acuzat de instigare la abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit si instigare la fals intelectual. Primul termen in proces a fost saptamana aceasta.Ce a spus Dragnea: