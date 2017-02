Presa germana despre confruntarile de miercuri din strada. In Romania, acum merge ceva total stramb

"Guvernul a relaxat legile anti-coruptie ale tarii printr- ordonanta de urgenta", scrie Welt.de . "Criticii presupun ca astfel urmeaza a fi protejat un presedinte de partid, acuzat de mita. Comisia Europeana, guvernul german, oamenii de afaceri din Romania si Presedintele tarii au criticat decretul guvernului", mentioneaza publicatia citata, adaugand ca "zile in sir, cetatenii au protestat pasnic, miercuri insa a izbucnit violenta". Zeit.de scrie despre "300.000 de oameni care au iesit pe strazi in toata tara, pentru a protesta impotriva ingradirii luptei impotriva coruptiei, decisa de guvernul social-liberal". Publicatia remarca faptul ca "seara la Bucuresti, in mijlocul demonstrantilor pasnici, brusc au inceput mai multe duzini de suporteri sportivi sa arunce in politistii din fata palatului Guvernului cu obiecte pirotehnice, torte, pietre si alte obiecte". Zeit consemneaza reactia jandarmilor cu gaze lacrimogene, "la care majoritatea demonstrantilor pasnici au parasit piata".Aceasta informatie este completata de Frankfurter Allgemeine Zeitung online, care pune intrebarea "daca guvernul a stiut de pericolul unor incaierari si n-a facut destul pentru evitarea lor". Publicatia se apleaca si asupra declaratiilor contradictorii ae Ministerului de Interne si ale SRI. "Inca inainte de izbucnirea violentelor, un purtator de cuvant al politiei a avertizat insistent si public, cu privire la recalcitranti. Ulterior, serviciul secret SRI a explicat ca a avut loc < > cu ministerul de Interne, politia si alte institutii de stat, referitor la posibile ciocniri. SRI a contrazis-o astfel pe Carmen Dan, ministru de interne, care spusese anterior ca n-a primit astfel de informatii".Publicatia socialista Neues Deutschland publica o fotografie de mare impact, in care un protestatar solid si plin de sange pe fata este retinut de un jandarm. Publicatia updateaza informatia referitoare la incidentele de ieri, 1 februarie, cu demisia din cabinet "a ministrului comertului, Florin Jianu," care si-a argumentat gestul cu imperative "de constiinta", adaugand ca el spera ca Guvernul "sa aiba decenta sa-si corecteze greselile".La vecinii din Elvetia, un blog dispune de fotografii uimitoare de la protestele din Bucuresti. Watson.ch publica o fotogalerie sub titlul "Aceste 13 imagini dovedesc ca momentan in Romania ceva merge total stramb".