Presedintele PSD Vaslui despre protestele din ultimele zile:  Eu fac parte din aripa talibana a PSD si nu ma intereseaza nici macar 100.000 de ragalii adunate de undeva

"Ideea de a dezbate cateva aspecte legate de situatia actuala este una foarte buna. Spre deosebire de presedintele Liviu Dragnea, eu fac parte din aripa talibana a PSD si nu ma intereseaza nici macar 100.000 de ragalii adunate de undeva. Mi-a fost foarte usor sa-i recunosc dupa ragetele pe care le scot si am inteles ca este o factiune ultrareactionara care habar nu are de comportamentul democratic si de valorile umanitare. Sunt indivizi care se ascund in dosul anonimatului retelelor de comunicare si, dupa parea mea, si cativa "antrenori" din institutiile de represiune caracteristice statului capitalist", a declarat, joi, pentru News.ro , presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu.