​VIDEO Filmul violentelor de la mitingul mamut de miercuri: cum s-au infiltrat ultrasii si cum au actionat jandarmii

Inregistrarea, de aproape 45 de minute, este insotita si de un timeline al principalelor incidente:"Filmul violentelor extreme a o mana de oameni (300 se zice), care au pus pe 1 februarie un punct protestului a 150 000 (?) de cetateni suparati, dar plini de speranta. Hai share sa ii vada mama si sora si sa le bata obrazu (o sa ii recunoasca ele, ca si-au arata si p_la jandarminlor lasati fara drept la replica in uniformele lor largoase). A fost o bataie urata si lunga, asa ca si selectia e mai lunga. Pentru cine n-are timp si stomac de asa ceva, spicuim din sumar:- petarde grase 00:45- bucati de ghiata: 01:12- se arunca cu garduri de protectie: 01:30 (se aunca peste jandarmi si ce mai iese in cale)- replica jandarmi tunuri: 02:30- gaze :02:53 (de-aici filmez fara sa vad, sorry for the inconvenience that might have caused)- jandarmii inainteaza: 03:05- primul ranit: 03:12 (a venit si o ambulanta dar nu a reusit sa patrunda, s-a dres sper el, ranitu; protestatarul in carje sontac sontaca reust sa scape pe ultima suta)- gaze tunuri gaze tunuri pietre petarde sa va saturati; infiltratii arunca, si apoi se ascund dupa protestatari intr-un gest de mare curaj- coregrafii: 5:45- best of, recomandarea mea: 2 protestatari disperati se arunca in fata jandarmilor. Catre infiltrati: "Nu mai dati ma!!! O sa dai in mine??" Raspuns: "Bagami-as p.la in mortii matii" POOOC, petarda! Well, yes.- 06:38: Alti protestatari incearca sa ii opreasca pe infiltrati. Uitati-va mi departe daca vreti sa vedeti cum primesc pumni in gura (10:04)- 07:25: protestul se inchiaga, se aude primul slogan: "Nu va fie frica/ facem caterinca". A. Ok, ne-am linistit.- Se tot striga Fara violenta - culmea (mai tarziu striga si infiltratii in timp ce arunca cu pietre sau ghiata sau dupa ce apuca sau se ascund dupa pancarde)- 12:20: se schimba organizarea. Infiltrati in langa camerele noastre. De pe langa noi se scandeaza "Hua", langa noi e un palc noi de protestatari mai diferiti care scandeaza ca infiltratii. Bine, infiltratilor le mai scapa si cate un "bagami-as p.la in familia lor, ca tot omul" (o opinie, not fact: se asteptau sa ii urmam, se asteptau ca "publicul sa ii urmeze" ca niste oi, sa strige ce striga ei, sa ii atace pe jandarmi. Protestatarii, toti 150 000 sau 100 000 sau cati erau, au asistat muti, au fotografiat/ filmat, au incercat sa protesteze ca inainte (imposibil) sau au plecat. A fost o stare de deruta ca oamneii nu i-au urmat si au facut vid in jurul lor. Repet, speculez.- 12:56: ce, daca esti femeie nu-ti iei capace?- 13:05: ceva fin: se arunca in jandarmi cu tomberoanele. Astia riposteazasi hai sa ne mai spargem capetele vreo 40 e minute17:08: incepe sa se vada cat sunt Infiltratii de organizati. Casacati geana23:25: protestul se politizeaza, in sfarsit! Infiltrat cagulat striga: MU...E. Galeria Raspunde: PSD. Gata, dupa o ora jumate de spart capete scandam M..E PSD. Hai si cu ciuma rosieInfiltratii da-i cu "fara violenta" si arunca cu ce-apuca, um am invatat. Ne-am plictisit sa filmam acelasi lucruCel mai interesant: 25:28 apare nu stiu de unde o pancarda. S-au termiant munitiile, ma intreb? o pancarda fix cat strada, pe care o tin astia de scut. "Jos Guvernu scire pe ea", bai te joci, doleante serioase. Continua starea de asediu.Din huligani se trasnforma in protestatari legitimi (bine, ii vedeti ca nu se pot aptine si le bai belesc astora cate-un bolovan in casca sau unde se nimereste).Se striga PSD Ciuma Rosie, se cunosc versurile, dar nu si melodia. Ascultati, e amuzant.27:09: taci ca se teleportaza inca o pancarda. Stiu, nu mai sunt un comentator obiectiv, dar nu ma pot abtine: "Iesiti din casa" (cele mai lipsite de creativitate pancarde de la protestele astea. Da na, sa nu judecam, nu suntem numai artisti suparati)Inca un detaliu, il avem inregistrat pe timingul filmarilor: la 2 (DOUA!) minute dupa ce infiltratii s-au refugiat in spatele pancartelor, in spatele lor s-a catapultat un mini- protest. Ia numarati cati sunt. De unde (protestatarii, aia super putini ramasi, stateau mereu departe de e - the! in fine, nu stiu. Identificati si voi in imagini)34:52: Infiltrat in geaca rosie, mai sef el, da nu ala mare, asa pare (sef mai mare mi se pare ala cu fes cu ciucure. Chiar, cum il cheama?). gaseste o pancarta pe jos. O citeste, o zgaltaie-n mana sa am si eu de un cadru, si o arunca la loc. Protesteaza fiecare cum stie.Mai departe vedeti si voi si dati share, sa aflam si noi cine a omorat protestu si de ce. Si cine le-a facut o tura naspa rau jandarmilor? Cati? cum? My call? Asta a fost organizare, bravo Infiltratii. Nota bene: noi am documentat doar intrarea in piata si Lascar Catargiu. Dar fiecare strada cu infiltratii si circul ei. Nu am idee cati au fost de fapt, si de cate feluri.Alta intrebare".