Ministrul de Interne a dat in conferinta de presa numele unor lideri de opinie care s-ar fi implicat in promovarea protestelor si a acuzat blocarea telefonului pentru ca pe Facebook a fost postat numarul sau / O lista cu telefoanele ministrilor ii este atribuita

"Actiunile de protest de ieri au fost promovate pe retelele de socializare, mai ales pe pagina Coruptia Ucide. Cu aceasta ocazie, am remarcat implicarea unor persoane publice care au sustinut aceste proiecte: Mircea Marian, Ovidiu Vanghele, Nicusor Dan, CAtalin Tolontan Lucian Mandruta, Clotilde Armand, Robert Turcescu, Andrei Gheorghe, Emilia Sarcan. Ne-am confruntat cu situatii in care pe site-urile de socializare au fost postate adrese personale si numerele de telefon ale ministrilor, informatii protejate. Si telefonul meu personal a fost blocat din cauza acestor mesaje si telefoane", a declarat ministrul Carmen Dan, in cadrul unei declaratii de presa sustinute joi la MInisterul de Interne.Nota: Zoso.ro a publicat, ieri, o captura a unei pagini de Facebook din care se intelege ca fiul lui Victor Ciutacu, Vlad Ciutacu, ar fi publicat in reteaua sociala o fotografie cu lista telefoanelor tuturor ministrilor din guvernul Grindeanu.