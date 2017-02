Protest la Polul Sud: Cum a protestat un marinar roman aflat in Antarctica

Protest in Antarctica

„Protestam si de pe al 7-lea continent”, este mesajul care insoteste fotografia publicata de Vlad Lascoi , care a fost redistribuita de peste 2000 de persoane pe Facebook.Si Vlad Viziru , un alt roman aflat la munca in strainatate, a protestat, ajutat de colegii sai de alta nationalitate, in Golful Persic.Manifestatii de protest au avut loc miercuri seara si in mai multe orase europene, romanii din diaspora denuntand ordonantele de urgenta adoptate de Guvern pentru modificarea codurilor penale. Sute de romani au manifestat la Londra, Bruxelles, Berlin, Munchen, Dublin, Helsinki, Viena, Luxemburg, Belfast, Oslo, Glasgow sau Edinburgh.