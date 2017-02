VIDEO Prim-vicepresedintele socialist al Comsiei Europene, Frans Timmermans, catre Romania: Va rog, nu faceti pasi in sens opus in lupta anticoruptie

"Va rog, nu faceti pasi in sens opus", a spus Timmermans, referindu-se la lupta anticoruptie din Romania. El a tinut un discurs in Parlamentul European, unde s-a desfasurat o dezbatere privind situatia din Romania.Timmermans a subliniat ca a urmarit protestele romanilor impotriva masurilor Guvernului privind justitia si a aratat ca tara risca sa anuleze progresele inregistrate in lupta anticoruptie, remarcate de Comisia Europeana si in Mecanismul de Cooperare si Verificare pe Justitie (MCV)."In ultimii 28 de ani, am urmarit evolutiile din Romania. Si daca vedem progresele facute in toata aceasta eprioada nu putem decat sa fim impresionati de vointa poporului roman sa fie o democraie europeana functionala. Aeasta evolutie se regaeste si in recentul raport MCV al Comisiei Europene. Am evaluat progresele din ultimii 10 ani din MCV. Putem spune ca astazi Romania se afla in ultima etapa a acestui maraton spre consolidarea statului de drept, etapa inainte ca acest proces sa devina ireversibil. Si in acest context este ingrijorator ceea ce am vazut in ultimele zile. Ordonantele de urgenta si proiectul de lege care sunt elemente negative in lupta impotriva coruptiei, sunt un pas inapoi in evolutia din ultimii 10 ani si fac apel la Guvernul roamn sa regandesca ceea ce a facut, si cu OUG si cu proiecul de lege.Ca orice tara europeana, Romania merita politicieni si guverne care spijina lupta impotriva coruptiei. Societatea roamna merita sa fie libera de coruptie. In Romania s-a facut progrese extraordinare. De ce pe ultimii metri ai acestui maratn sa o ia in directia opusa? Daca se adopta legislatia, aceasta poate sa influenteze si modul cum fondurile europene sunt investite in Romania", a mai spus el.Numarul doi in executivul comunitar, socialistul Timmermans a tinut sa faca un apel la Guvernul PSD-ALDE de la Bcuresti. "Transmit un mesaj politic Guvernului Roman: Nu intoarceti spatele acestei evolutii! Toti romanii merita sa traiasca intr-o tara fara coruptie".Liderul din executivul european a subliniat ca este de datoria Comisiei Europene sa critice actiunile Guvernului Romaniei in privinta legilor justitiei."In ultimii 10 ani am cooperat cu Romania in cadrul MCV. Comisia Europeana, indiferent de cine s-a aflat la guvernare in Romania, a fost critica. Am criticat intotdeauna, acesta este rolul CE pe care ni-l confera tratatele, rolul din mandatele MCV. Romania se afla pe ultima suta de metri a acestui foarte lung maraton, sa ajungem, in situatie ireversibila, in care Romania nu mai risca sa revina la trecut. Din punctul nostru de vedere, OUG si proiectul de lege par sa indice directia opusa. Si trebuie sa discutam aceasta situatie, pentru ca procesul nu va fi accelerat, ci dimpotriva va fi decelerat si dat inapoi.Cer autoritatilor romane sa cantareasca deciziile. Eu nu pot sa inteleg care este urgenta pe acest subiect. Nu inteleg de ce reducerea standardelor de lupta impotriva coruptiei este in interesul romanilor. Nu ajutati cu nimic daca transformati aceasta dezbatere intr-una partinica. Trebuie sa discutam pe fapte concrete. Am vazut ca poporul roman isi doreste implicarea UE in ceea ce priveste ireversibilitatea progreselor in justitie. O mare personalitate romana, Brancusi, a spus ca actiunile sunt importante. Haideti sa trecem la actiuni si sa ne asiguram ca coruptia este eliminata si sa renuntam la actiuni care indica o directie opusa", a mai spus liderul european.Eurodeputata romanca Maria Grapini, de la Grupul socialistilor, l-a apostrofat pe Timmermans: "M-ati dezamagit. Daca dumneavoastra corelati ceea ce se intampla in Romania cu acordarea fondurilor europene, cred ca MCV a fost un mecanism de discreditare a Romaniei. Hai sa lasam guvernul sa-si faca treaba, justitia sa functioneze".Timmermans a raspuns criticilor venite de la europarlamentarii romani din familia sa politica: "Mi se pare insultator sa fiu considerat un agent de doborare a unui guvern din aceaasi familie politica din care fac parte eu". In schimb, el le-a cerut si europrlamenatrilor popular-europeni sa nu faca din dezbatere una politica.La randul ei, Monica Macovei, reprezentanta a grupului conservatorilor si reformistilor europeni, a denuntat recentele acte normative adoptate de Guvern ca fiind menite sa ii scape de dosare pe politicienii corupti din Romania.