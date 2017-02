VIDEO Voltaj a lansat miercuri seara o piesa-manifest, care a devenit deja virala, despre Romania de astazi: Nu ma lasati, va rog, sa mor!

Voltaj a lansat miercuri seara o piesa-manifest, cu versuri emotionante, despre situatia tensionata prin care trece Romania in aceste zile. Piesa a devenit deja virala pe internet, chiar daca a fost inregistrata in urma cu o zi, si prezinta o numaratoare inversa a zece zile. Se numeste "Daca Romania ar putea vorbi, cred ca ar spune asa". Ultimul vers al cantecului este: Nu ma lasati, va rog, sa mor!"Mai doar 10 zile de traitSa stiti copiii mei ca v-am iubitMai am doar 9 zile si apoiVoi fi iar prabusita in noroiMai am 8 zile in care sa mai strigPana am sa ma intorc din nou in frigMai am doar 7 zile sa-i oprescPe cei ce fara mila ma jertfescMai am doar 6 zile sa mai sperCa n-o sa ajung in intunericul de ieriMai am 5 zile si cam asta e totSa ma ridic de jos n-am sa mai potMai am doar 4 zile sa schimb totulCaci lacrimile mele-s Muresul si OltulMai am 3 zile si nici o minuneNu va dura mai mult, asa se spuneMai am doar 2 zile din pacateVreau sa vad iar frate langa frateMai am o zi si doar un singur dorNu ma lasati va rog sa mor!