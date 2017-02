Jandarmeria face apel la manifestantii pasnici sa trimita inregistrari cu protestatarii care au fost violenti miercuri seara

#Multumim tuturor acelora care au multiplicat mesajele Jandarmeriei, cetatenilor care au prostestat pasnic si au respectat indicatiile fortelor de ordine, sprijinindu-le astfel in actiunile de asigurare si restabilire a ordinii si sigurantei publice, la nivelul Capitalei.Am primit numeroase imagini si inregistrari din partea cetatenilor care au fost prezenti ieri in Piata Victoriei, pe care le vom folosi pentru identificarea si sanctionarea, conform legii, a tuturor celor care au comis acte de tulburare grava a ordinii publice, precum si acte de violenta.Daca detineti materiale de acest fel, va rugam sa le puneti la dispozitia Jandarmeriei Romane folosind urmatoarea adresa de e-mail: op_jr@mai.gov.ro sau pe suport electronic pe adresa institutiei (strada Jandarmeriei, nr. 9-11, sector 1, Bucuresti).In situatia in care transmiteti pe e-mail, puteti incarca materialele prin site-urile de transfer disponibile pe internet.Va rugam sa #distribuiti acest mesaj!Va multumim!