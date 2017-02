Procurorul general Augustin Lazar anunta ca exista o ancheta la DNA care vizeaza redactarea OUG privind modificarea Codului penal

Augustin Lazar a declarat ca, in urma unei plangeri, Directia Nationala Anticoruptie a cerut lista cu persoanele implicate in redactarea Ordonantei de Urgenta privind modificarea codurilor penale."Exista o ancheta a DNA si pentru mai multe date va rog sa consultati Biroul de presa al DNA. Adica sa fie niste date concrete, sa nu va spun niste lucruri care nu sunt riguros exacte. (...) Exista un dosar pe rolul DNA care are o anumita legatura", a anuntat Augustin Lazar joi dimineata, inainte de a intra la sedina Consiliului Superior al Magistraturii.