Ministerul Cercetarii vrea sa reorganizeze organismele consultative din subordine, categorie in care intra si CNATDCU. Membru CNCS: Ne temem ca reorganizarea este de fapt parte a planului mai larg de <<restauratie>>

Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare - CCCDI;

Consiliul National al Cercetarii Stiintifice - CNCS;

Consiliul National de Etica a Cercetarii Stiintifice, Dezvoltarii Tehnologice si Inovarii - CNECSDTI;

Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare - CNATDCU.

"Avand in vedere schimbarile efectuate in structura Guvernului, precum si deciziile necesar [sic] a fi luate pentru ducerea la indeplinire a masurilor cuprinse in Programul de guvernare aprobat prin Hotararea Parlamentului nr.1/2017 pentru acordarea increderii Guvernului, va informam ca Ministerul Cercetarii si Inovarii urmeaza sa emita Ordinele de ministru pentru reorganizarea organismelor consultative ale acestuia.In consecinta, va rugam sa dispuneti cele necesare pentru anularea sedintelor de lucru deja convocate, urmand ca programarea sedintelor de lucru sa fie facuta numai dupa publicarea noilor Ordine privind atributiile si responsabilitatile CNCS ca organism consultativ al Ministerului Cercetarii si Inovarii", se arata in adresa transmisa CNCS si semnata de secretarul general Dan Popescu.Cristian Dogaru arata in apelul sau ca aceste organisme consultative au fost infiintate "in mod transparent si democratic", iar membrii lor au fost numiti prin Ordin de Ministru pentru o perioada predeterminata.Printre oganismele consultative se numara:"Reorganizarea acestor organisme consultative, la nici un an de cand au fost infiintate, nu este justificata de venirea la putere a unui nou guvern; aceste organisme sunt entitati profesionale apolitice. Ne temem - semnatarii acestei petitii - ca masura de reorganizare a acestor organisme este de fapt parte a planului mai larg de < >, impus in mod ilegal si nedemocratic de PSD si aliatii sai dupa castigarea votului popular in decembrie. Una din tintele principale este, foarte probabil, CNATDCU, pentru a impiedica analiza si sanctionarea cazurilor de abatere de la buna conduita in cercetarea stiintifica, inclusiv cazuri de plagiat, cu care se confrunta clasa politica a Romaniei. Ne temem, de asemeni, ca reorganizarea CNCS este motivata de dorinta de a re-crea un organism care sa favorizeze, in mod discretionar, clientela politica a partidului de guvernamant".Petitia a fost semnata pana la ora transmiterii acestei stiri de 141 de persoane, in marea lor majoritate profesori universitari, cercetatori si studenti.Semnatarii solicita "in mod imperios" ministrului sa nu reorganizeze aceste organisme consultative si sa le lase sa isi continue activitatea.Amintim ca fostul ministru al Educatiei Mircea Dumitru a aprobat la finalul lunii noiembrie, prin ordin, componenta noului Consiliu National al Cercetarii Stiintifice (CNCS), respectiv regulamentul de organizare si functionare al forului. Alexandru Babes, cercetator si profesor de Neurobiologie la Universitatea din Bucuresti, a fost numit presedinte al CNCS. Consiliul National al Cercetarii Stiintifice este un organism consultativ al Ministerului Educatiei si are drept misiune principala stimularea excelentei in cercetarea stiintifica.