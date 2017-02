SRI o contrazice pe Carmen Dan: a existat un schimb de informatii operativ cu Ministerul de Interne

"In legatura cu afirmatiile aparute in spatiul public referitoare la informarile SRI cu privire la protestele din data de 1 februarie 2017, facem urmatoarele precizari:Serviciul Roman de Informatii a actionat potrivit competentelor legale detinute, datele si informatiile obtinute cu privire la intentiile de organizare sau deturnare a actiunilor publice de protest din centrul Capitalei fiind transmise operativ institutiilor legal abilitate sa intervina pentru mentinerea ordinii si sigurantei publice.In aceasta situatie a existat un schimb de informatii operativ, potrivit procedurilor stabilite la nivelul institutiilor, cu Ministerul Afacerilor Interne, la nivelul Secretarului de Stat Stefu Viorel si Bogdan Despescu - IGPR, precum si la nivelul Jandarmeriei si SPP", se precizeaza intr-un comunicat remis de SRI miercuri seara.SRI aminteste ca, in conformitate cu Legea 51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei, republicata in 2014, si Legea nr. 14/1992, "are competente pentru obtinerea de date necesare prevenirii si contracararii activitatilor extremiste". Astfel, arata Serviciul, "pe aceasta zona, SRI nu a avut surprize operationale"."SRI nu are competente in ceea ce priveste manifestarile gruparilor ultras, insa daca se obtin date de interes pentru institutiile cu atributii pe ordine publica acestea sunt furnizate cu celeritate, asa cum s-a intamplat in cazul protestelor din data de 1 februarie din Capitala", precizeaza SRI. Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, declarase anterior , intr-o interventie la Romania TV, referitor la violentele izbucnite la protestul din Capitala, ca nu a primit informari prealabile de la serviciile de informatii ca la miting ar fi urmat sa aiba loc provocari.