Reprezentantii tinerilor cer abrogarea modificarilor Codurilor Penale si ii incurajeaza pe elevi si studenti sa protesteze, in mod pasnic

Intr-un comunicat depresa transmis de ANOSR se arata ca structurile semnatare ale apelului considera ca atat continutul, cat si modalitatea de adoptare a modificarilor codurilor penale denota o atitudine sfidatoare la adresa institutiilor, expertilor si organizatiilor care au exprimat puncte de vedere negative si au explicat daunele produse de un astfel de act, precum si a celor aproximativ 100.000 de cetateni care au protestat.Reprezentantii tinerilor considera ca decizia luata, in special dezincriminarea abuzului in serviciu in cazurile cu prejudicii de sub 200.000 lei, arata o dorinta clara de salvare a unor functionari si demnitari care au comis sau o sa comita abuzuri si va aduce prejudicii majore atat societatii, cat si imaginii Romaniei, daca nu va fi abrogata, se arata in comunicat.CTR, ANOSR, CNE si CNT Cartel Alfa sustin protestele pasnice si ii incurajeaza pe toti cei care doresc abrogarea acestor modificari sa li se alature si sa isi exprime public punctul de vedere, incjeie semnatarii.