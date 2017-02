Carmen Negoita, fosta sotie a patronului lui Dinamo, pe Facebook: "Fratii Negoita au strans galeria echipei de fotbal Dinamo la Rin Grand Hotel si i-au adus cu autobuzele la protest... Fratii Negoita sunt membri PSD cu dosare penale"

Am stat 4 ore in piata si toata lumea era pasnica. In coltul dreapta al Guvernului era un grup de dubiosi, care pareau ca pregatesc ceva. Unul din prietenii mei chiar a zis ca astia fac parte din galerie. Ceea ce se pare ca este adevarat.

"Fratii Negoita au strans galeria echipei de fotbal Dinamo la Rin Grand Hotel si i-au adus cu autobuzele la protest inarmati cu petarde si lacrimogene ca sa strice protestul din aceasta seara, Fratii Negoita sunt membri PSD cu dosare penale care beneficeaza de legea gratierii!"