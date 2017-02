Ministrul de Interne, Carmen Dan: Nu am primit informari ca la mitingul din aceasta seara ar fi urmat sa aiba loc provocari

Intrebata cum s-a ajuns ca protestul sa degenereze in violente, Carmen Dan a spus ca "in urma unor provocari s-a ajuns la aceasta situatie". "Jandarmii sunt provocati in acest moment", a afirmat ea intr-o interventie telefonica la Romania TV, facand apel la "oamenii de buna credinta sa se distanteze" de locul in care au loc incidentele violente.Carmen Dan a precizat ca, "in acest moment", nu detine informatii cu privire la identitatea persoanelor care au provocat incidentele. "Noi vom izola acest grup de huligani, ii vom retine si vor raspunde penal", a avertizat ea.Intrebata de asemenea daca a fost informata de catre serviciile de informatii de eventuale provocari ce ar uma sa aiba loc la protestul din aceasta seara, Dan a raspuns: "Nu am primit informari ca la mitingul din aceasta seara urmau sa fie provocari. Eu nu am primit o asemenea informatie, dar am luat toate masurile necesare".