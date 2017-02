Cine sunt ultrasii dinamovisti din Piata/ De la coregrafia pentru lansarea lui Ponta, la legaturile cu Oprea

Ultrasii dinamovisti si rapidisti si-au facut din nou numarul in Piata Victoriei.Elias Bucurica, liderul galeriei lui Dinamo, a realizat in 2014 coregrafia de pe Arena Nationala de la lansarea candidaturii la prezindentiale a lui Vicor Ponta. Bucurica a adus atunci pe Arena o mare parte a galerie dinamovoste, fapt care a dus la o ruptura fata de ceilalti suporteri care cereau depolitizarea galeriei.Elias Bucurica a mai fost in prim plan in 2010 la un alt eveniment politic. Mobilizat de Gabriel Oprea, Bucurica, ajutat de alti membri ai galeriei lui Dinamo, a coordonat la portavoce glasul comun al sustinatorilor candidaturii lui Neculai Ontanu la Primaria Capitalei. Motivat suficient, Bucurica uitase si de dragostea pentru Dinamo, reusind sa mobilizeze partea galeriei dinamoviste si pentru a-l incuraja pe Anghel Iordanescu, om cu trecut stelist, in momentul in care "generalul" i-a continuat discursul lui Ontanu. Om de incredere al lui Gabriel Oprea, lider UNPR, formatiune politica ce si-a exprimat sustinerea fata de candidatura lui Ponta, Bucurica a repetat episodul din 2010 si pe National Arena. "Ultrasii" condusi de el au fost cea mai zgomotoasa parte a unui stadion in care erau 70.000 de oameni, iar experienta din fotbal i-a ajutat sa faca si spectacol cu steaguri si bannere. Dinamovistii lui Bucurica au fost usor de identificat, purtau tricouri rosii cu UNPR, scrieRasplata: Bucurica opera dupa bunul plac in piata de electrocasnice Obor, acolo unde castiga apoi prin licitatie un contract de concesionare a spatiilor comerciale.Elias Bucurica are la activ mai multe interdictii de a pasi pe un stadion de fotbal dupa ce a fost implicat, de-a lungul timpului, la confruntari violente intre fani si fortele de ordineMai amintim ca patronul clubului Dinamo, Ionut Negoita, este un apropiat al PSD, fratele sau Liviu Negoita fiind primarul sectorului 3 si unul din liderii importanti ai PSD Bucuresti.