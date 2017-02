Surse: Indivizii violenti care au atacat jandarmii si protestatarii cu petarde, pietre si sticle sunt membrii galeriilor echipelor Rapid si Dinamo

Reamintim ca Dinamo este condus de Ionut Negoita, fratele primarului PSD de la Sectorul 3, Robert Negoita.Un colaborator HotNews.ro a surprins urmatorul dialog in interiorul unui grup de circa zece indivizi cu cagule:"Hai, acum ne bagam""Nu acum ma, ca ne filmeaza""Da-i in p... mea, ca de aia am venit"Si-au ridicat cagulele de la gat spre fata si au inceput sa arunce cu petarde.In jurul orei 22.40, unul dintre indivizi a aruncat chiar in mijlocul multimii pasnice cu o petarda, si a speriat lumea. O parte insemnata a pietei s-a golit dupa ce a fost aruncata petarda. In prima faza au inceput si jandarmii sa alerge spre multime, o parte a multimii s-a retras. Cordonul de jandarmi a inaintat la 10 m de gardul guvernului. Oamenii striga "Nu plecam!" si "Fara violenta!"