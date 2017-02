Profesori ai Universitatii din Bucuresti, apel public la mentinerea statului de drept: Guvernul Romaniei a abandonat contractul social cu romanii. La adapostul intunericului si al minciunilor, a legalizat furtul

Reactia vine ca urmare a deciziei Guvernului privitoare la Ordonanta de Urgenta de modificare a Codului penal, pe care conducerea universitatii o califica drept "politica anti- romaneasca"."Guvernul Romaniei a abandonat (...) contractul social cu romanii. La adapostul intunericului si al minciunilor, in dispret total fata de increderea cu care a fost investit de milioane de romani, Guvernul Romaniei a legalizat furtul, necinstea, ilegalitatea", spun semnatarii scrisorii."Cabinetul Grindeanu ne-a transmis ieri mesajul ca munca onesta si respectarea legii sunt pentru cei mai putin norocosi, iar furtul si dispretul fata de legile care guverneaza ordinea sociala sunt privilegiul celor alesi", se arata in document.Drept urmare, "reprezentantii comunitatii academice a Universitatii din Bucuresti condamna public deciziile luate de Guvern impotriva statului de drept si solicita interventia institutiilor abilitate ale statului pentru stoparea intrarii in vigoare ale ordonantei mentionate", mai spun autorii.Semnatarii apelului sunt prof. dr. Mircea Dumitru- Rector al Universitatii din Bucuresti, prof. dr. Marian Preda- Presedinte al Senatului, prof. dr. Romita Iucu- Prorector, prof. dr. Magdalena Platis- Prorector, prof. dr. Laurentiu Leustean- Prorector, prof. dr. Liviu Papadima- Prorector, conf. dr. Constantin Mihailciuc- Prorector, prof. dr. Laurentiu Vlad- Prorector, Prof. dr. Bogdan Murgescu- Director CSUD, Academician Marius Andruh- profesor al Universitatii din Bucuresti.Autorii precizeaza ca lista ramane deschisa, iar cei care doresc sa se alature demersului ne pot scrie la adresa de e-mail: semnatari@unibuc.ro, urmand ca lista sa fie updatata periodic.