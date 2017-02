Florin Iordache: Oamenii protesteaza cu argumente preluate de pe retelele sociale. Poate comunicarea noastra a fost deficitara

"Oamenii au iesit in strada, indignati de Ordonanta de urgenta a Guvernului, folosind argumente preluate de pe retelele sociale. Doar ca nu e nimic secret, ilegal sau imoral in caracterul acestei ordonante. Si voi explica acest fapt cu contra-argumente la "argumentele" vehiculate pe retelele sociale. Ii indemn pe toti cei care si-au strigat in strada nemultumirile sa citeasca cu atentie si responsabilitate, cu ochii lor si nu "prin ochii altora", atat textul ordonantei de urgenta", scrie Iordache.El sustine ca sunt false acuzatiile potrivit carora modificarile Codurilor penal si de procedura penala nu se pot face prin OUG, pe motiv ca si Guvernul Ciolos a luat masuri similare."Guvernul Ciolos a operat 151 de modificari in ambele Coduri, multe dintre ele fiind considerate la limita constitutionalitatii de catre Asociatia pentru Apararea Drepturilor Omului in Romania. (...) PSD nu a creat niciun fel de precedent si nici nu a facut ceva nemaivazut", scrie el.Iordache spune si ca nu se va dezincrimina abuzul in serviciu, pentru ca OUG doar rezolva un text "ambiguu" si neconstitutional "Prin noua forma, am clarificat infractiunea de abuz in serviciu sub doua aspecte: a) ca infractiune de coruptie, sub incidenta penala, atunci cand prejudiciul depaseste valoarea de 200.000 de lei SAU reprezinta vatamare grava, certa si efectiva a intereselor legitime ale unei persoane fizice sau juridice; b) sub incidenta Codului muncii, atunci cand prejudiciul este mai mic de 200.000 de lei", mai spune el.Ministrul afirma ca este falsa si acuzatia potrivit careia Autoritatile se protejeaza de raspundere cu privire la acte normative si pot fura sub limita de 200.00 de lei."Prin Ordonanta mentionam ca faptele de abuz in serviciu nu se pot aplica in cazul emiterii, aprobarii sau adoptarii de acte normative. Actele normative, chiar si la nivelul administratiei locale, reprezinta reglementari cu caracter general, impersonale, care produc efecte tuturor, si SE DIFERENTIAZA de actele administrative individuale, care produc efecte, de regula, fata de o persoana, sau uneori fata de mai multe persoane, nominalizate expres in continutul acestor acte (exemplu: hotarari de consiliu local de atribuire a administrarii unor servicii)", spune el.Ministrul face un apel la "calm si luciditate". "Poate comunicarea din ultimele zile a fost deficitara si am dat ocazia rau-voitorilor la interpretari fortate. Tocmai de aceea, sper ca acest mesaj sa clarifice aspectele considerate controversate", scrie el.