Avertisment de o duritate fara precedent la guvernul PSD: Sase tari partenere, printre care SUA, Franta, si Germania, isi exprima "ingrijorarea profunda" in legatura cu ordonanta adoptata noaptea. A subminat progresele privind statul de drept si lupta anticoruptie din ultimii zece ani, risca sa afecteze parteneriatele Romaniei

Asalt diplomatic fara precedent la guvernul PSD: Sase tari partenere, printre care SUA, Franta, si Germania, isi exprima "ingrijorarea profunda" in legatura cu ordonanta adoptata noaptea, despre care scriu ca "a subminat lupta anticoruptie din ultimii zece ani" si "risca sa deterioreze pozitia internationala a Romaniei". Cele sase tari care au semnat scrisoarea de o duritate extrema sunt SUA, Franţa, Germania, Olanda, Belgia si Canada.Mai mult: cele sase state avertizeaza ca ordonanta de urgenta "riscă să afecteze parteneriatele bazate pe valori comune, inerente principiilor conducătoare ale UE şi NATO". Este o declaratie de o duritate nemaintalnita in istoria recenta; nici macar la puciul din vara anului 2012 nu a existat o pozitie comuna atat de dura a principalilor parteneri externi ai Romaniei.Cele sase state partenere "speră că Guvernul României va inversa acest curs care nu este util", se mai arata in scrisoarea comuna.„Noi, partenerii şi aliaţii internaţionali ai României ne exprimăm profunda îngrijorare cu privire la acţiunile Guvernului României din noaptea de 31 ianuarie 2017, care au subminat progresele înregistrate în ultimii zece ani de România în privinţa statului de drept şi în lupta împotriva corupţiei. Acest act, ce contravine înţelepciunii colective a întregii comunităţi judiciare şi a statului de drept, unor elemente credibile ale societăţii civile şi îngrijorării demonstrate de cetăţenii români în ultimele două săptămâni, nu poate decât să submineze reputaţia României în rândul comunităţii internaţionale şi riscă să afecteze parteneriatele bazate pe valori comune, inerente principiilor conducătoare ale UE şi NATO. Sperăm că Guvernul României va inversa acest curs care nu este util. Deşi ocazional sunt necesare amendamente la legi şi proceduri existente, aceste schimbări trebuie să se facă doar printr-un proces de consultare amplă şi credibilă cu toţi actorii.De aceea, statele membre UE care au susţinut această declaraţie atrag atenţia şi asupra recentului raport MCV al Comisiei Europene. Acest raport stabileşte condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru a evita o reevaluare a progreselor înregistrate în lupta împotriva corupţiei. Raportul a identificat un număr limitat de recomandări esenţiale a căror îndeplinire ar duce la închiderea provizorie a obiectivelor individuale de referinţă şi la încheierea procesului MCV. Statele membre UE care au susţinut această declaraţie speră că România va acţiona într-un mod care va permite Consiliului UE să ia măsuri în această direcţie.”“We, Romania’s international partners and allies, express our profound concern at the actions of the Romanian Government on the night of January 31, 2017, which have undermined Romania’s progress on rule of law and the fight against corruption over the past ten years. This act, in contravention to the collective wisdom of the entire judicial and rule of law community, credible elements of civil society, and the demonstrated concerns of Romanian citizens over the past two weeks, can only undermine Romania’s standing in the international community and risks damaging partnerships that are based on common values, inherent in the guiding principles of the EU and NATO. We hope the Government of Romania will reverse this unhelpful course. While amendments to existing laws and procedures are occasionally necessary, these changes should be made only in the process of comprehensive and credible consultation with all stakeholders.To this end, the EU Member States which have endorsed this statement also draw attention to the recent CVM report of the Commission. This report sets out the conditions to avoid a reassessment of the progress made in the fight against corruption. It identified a limited number of key recommendations the fulfillment of which would lead to the provisional closing of individual benchmarks and to the conclusion of the CVM process. The EU Member States which have endorsed this statement hope that Romania will act in a way allowing the EU Council to work in this direction”./.