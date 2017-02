Siegfried Muresan: Liberalii si socialistii europeni nu sustin "ordonanta penalilor". Socialistii europeni propun o misiune de ancheta in Romania

Muresan mai spune ca propunerea PPE - CRE de organizarea unei dezbateri in plenul Parlamentului European despre democratie si justitie in Romania a fost adoptata cu o larga majoritate in deschiderea sesiunii plenare de astazi, inclusiv de catre cea mai mare parte a eurodeputatilor din Grupul Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor Europeni (din care face parte si PSD) si din Grupul Aliantei Liberalilor si Democratilor pentru Europa (din care face parte si ALDE Romania)."Si pentru familiile politice europene din care fac parte PSD si ALDE ce a facut azi-noapte Guvernul Romaniei incalca principiile de baza ale democratiei si statului de drept. In lumea civilizata hotia nu poate fi legalizata, nu trebuie sa se intample nici in Romania", a mai spus europarlamentarul PMP.