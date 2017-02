LIVE VIDEO TEXT Protestul de seara - Peste 15.000 de oameni protesteaza in Piata Victoriei, cerand demisia Guvernului: Abrogati si-apoi plecati!

Vezi aici cum a decurs protestul in prima parte a zilei.





-------------------------------------------Numarul protestarilor pare mai mare decat in noaptea de marti spre miercuri, cand se estima o prezenta de 15.000 de oameniIn fata Guvernului se striga "Abrogare", "Abrogati si-apoi plecati!", "DNA sa vina sa va ia". Numarul participantilor creste de la minut la minutIn Piata Victoriei sunt 10.000 de oameniProtestatarii scandeaza "Abrogati si-apoi plecati!" / Jandarmii maresc zona catre Palatul VictoriaLa Iasi sunt peste 4.000 de oameni care protesteaza Tudor Chirila si Smiley dau mesaje de sustinere pe Facebook pentru protesteDinspre metrou vin sute de oameni, soseaua Kiseleff este blocataCirca 5.000 de oameni protesteaza in acest moment in Piata Victoriei, lumea continua sa vina la protestJandarmii largesc zona delimitata pentru multimeIn Piata Victoriei sunt peste 4.000 de oameni150 de oameni la PloiestiPeste 2.000 de oameni deja in centrul IasuluiMulte din masinile care trec prin Piata Victoriei claxoneaza in semn de sustinere. Se striga "Noaptea ca hotii" si "Dragnea, nu uita, ai si tu celula ta"Jurnalistii sunt scosi din sediul Guvernului, iar jandarmii intaresc dispozitivul, anunta reporterul Digi24. Potrivit postului de stiri, cladirea este evacuata si au fost inchise toate caile de acces ale acesteia.Protestatarii scandeaza "Hotii", "Demisia", "Anticipate"