VIDEO Protest inedit: mai multi membri ai unui ONG manifesta impotriva majoritatii PSD-ALDE in Parlament

Mai multi membri ai asociatiei Initiativa Romania, printre care si Mihai Politeanu, au protestat miercuri dupa-amiaza impotriva majoritatii PSD-ALDE. Membrii IR au fost introdusi in Parlament de Vlad Alexandrescu (membru USR).Ei au strigat "DNA sa vina sa va ia", "Refuz, refuz acest abuz", "Dragnea, nu uita, asteptam si cartea ta" in holul de la sala de plen a Camerei Deputatilor.Manifestantii au protestat si fata de faptul ca nu li s-a permis sa urce la balcon. Ei au fost rugati sa plece, dar cativa parlamentari USR le-au luat apararea. In cele din urma, protestatarii au plecat din holul unde se aflau.