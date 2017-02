Noi proteste sunt anuntate miercuri seara in Bucuresti si principalele orase din tara: Nu ne lasam pana nu vedem retragerea ordonantei de modificare a Codului Penal

"Pentru viitorul copiilor nostri! Pentru o Romanie cu bun simt! Cu bun simt trebuie sa si protestam!" se arata intr-un anunt pe Facebook, privind un nou protest programat sa inceapa miercuri seara, la ora 19.00, in Piata Victoriei din Bucuresti, la care si-au anuntat prezenta 26.000 de persoane.Un protest de amploare este anuntat si la Cluj-Napoca, incepand cu ora 19:00. Protestul are ca punct de intalnire Piata Unirii din Cluj-Napoca, de unde marti seara au pornit in mars, prin oras, peste 8000 de oameni.La Timisoara, protestul este programat sa inceapa in jurul orei 18.00, in Piata Victoriei, pe platoul din fata Operei. Studentii au anuntat pe Facebook ca vor participa si ei la miting, chiar daca sunt in sesiune.In noaptea de marti spre miercuri, la Timisoara au iesit in strada peste 1.500 de persoane.Peste 6.000 de persoane si-au anuntat prezenta si la un protest programat, miercuri seara, in Piata Unirii din Iasi."Guvernul a adoptat pe furis, marti, 31 ianuarie, Ordonanta de Urgenta cu privire la modificarea Codului Penal. Toata Romania, in strada incepand cu 1 februarie! Nu ne lasam pana nu vedem: retragerea ordonantei de modificare a Codului Penal, demisia imediata a Guvernului, renuntarea la proiectul de lege pentru gratiere si alegeri anticipate", sustin initiatorii protestului, potrivit news.ro.Si sibienii pregatesc un nou protest. Oamenii s-au mobilizat pe retelele de socializare si au anuntat ca vor protesta zilnic."De azi iesim in strada in fiecare zi pana invingem! Sibiul spune Nu legii gratierii, Sibiul nu accepta un guvern penal ce ne ignora, ne jigneste, ne considera niste prosti!", se arata pe pagina unuia dintre evenimentele create pe Facebook.Membrii Fan Clubului echipei de baschet CSU Sibiu au anuntat si ei ca vor participa. "Niciodata nu am facut politica, insa, de data aceasta, sentimentul ca suntem furati si umiliti pe fata este prea puternic. Asadar, dupa meciul de la ora 19:00, ne vedem in strada!"Tot pe siturile de socializare multi sibieni si-au anuntat plecarea spre Capitala.Primaria Sibiu a anuntat ca protestul de miercuri seara a fost autorizat."Primaria Sibiu a primit o cerere pentru avizarea unei adunari pe domeniul public in data de 1 februarie. Organizatorii declara ca scopul este un protest impotriva ordonantelor privind gratierea si amnistia. Comisia de Avizare a Adunarilor Publice a analizat si a aprobat desfasurarea protestului pe domeniul public in data de 1 februarie, in intervalul orar 17 - 23, pe urmatorul traseu: Piata Mare - str. N. Balcescu - str. Andrei Saguna - Institutia Prefectului - str. A. Saguna - Piata Unirii - Calea Dumbravii - b-dul Mihai Viteazu - str. Rahovei - str. Semaforului - str. Stefan cel Mare - str. Balea - str. Hermann Oberth - str. Constitutiei - str. General Magheru - str. Avram Iancu - Piata Mare", au transmis reprezentantii Primariei Sibiu, potrivit news.ro.Traseul este cel pe care sibienii l-au urmat la Revolutia din 1989.Marti noaptea, cinci mii de oameni au marsaluit pe strazi, intr-un protest spontan.Sute de aradeni au distribuit pe retelele de socializare o invitatie de participare la protest, miercuri seara, locul de intalnire stabilit fiind Piata Revolutiei, in jurul orei 18,00.Si constantenii anunta ca ies in strada miercuri, in jurul orei 18.00, punctul de intalnire, fiind ca la majoritatea protestelor, in fata Prefecturii. Marti noapte, la scurt timp dupa ce Guvernul a adoptat modificarile codurilor penale, aproximativ 200 de constanteni au iesit in strada.Si la Brasov este anuntat un protest, programat sa inceapa la ora 17.00, in fata Prefecturii, dupa ce in noaptea de marti spre miercuri aproximativ 1.500 de persoane au iesit in strada.In Galati, un protest anuntat pe Facebook este programat sa inceapa la ora 17.00, in fata sediului Prefecturii. Aproximativ o suta de persoane au protestat si in noaptea de marti spre miercuri in fata Prefecturii Galati, dupa deciziile Guvernului.La Buzau, oamenii sunt asteptati la protest in Piata Dacia, cu incepere de la ora 18.00. Actiuni similare sunt de altfel programate in fiecare seara pana duminica.O actiune de protest este anuntata si la Focsani, cu incepere de la ora 17.30, in Piata Unirii.O actiune de protest este anuntata si la Braila, cu incepere de la ora 17.00, in fata Primariei. Peste 200 de oameni si-au anuntat prezenta. La Valcea, este anuntat un protest incepand cu ora 17.00, in fata Prefecturii. Peste 300 de oameni si-au anuntat prezenta.