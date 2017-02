DNA, despre neaplicarea infractiunii de abuz in serviciu in cazul functionarilor care emit si aproba acte normative: Orice asemenea acte, indiferent de prejudiciile produse, vor putea fi adoptate fara riscul tragerii la raspundere penala

Directia Nationala Anticoruptie anunta intr-un comunicat ca, miercuri, "Colegiul de conducere al DNA alaturi de procurorii sefi din structura centrala a institutiei s-a intrunit in sedinta extraordinara pentru a analiza riscurile si impactul asupra activitatii DNA, situatie creata in cursul serii de 31 ianuarie 2017 ca urmare a adoptarii Ordonantei de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal si a Legii nr. 135/2010 privind Codul de Procedura Penala".Astfel, potrivit comunicatului, in urma analizei "au rezultat urmatoarele riscuri:Prevederile Ordonantei de Urgenta, daca aceasta intra in vigoare,- fapte asimilate infractiunilor de coruptie.In plus, de aceste prevederi. Avand in vedere ca aceste prevederi intra in sfera legii penale mai favorabile, aplicarea lor, chiar si pentru scurt timp, ii va avantaja pe cei deja anchetati sau trimisi in judecata.In concret,1. Prin dezincriminare, asa cum este ea reglementata de Ordonanta de Urgenta mentionata, va fi afectata instrumentarea unui mare numar din cele 2.151 de dosare penale aflate in lucru la DNA avand ca obiect infractiunea respectiva; in unele situatii o parte din aceste cauze se vor clasa.2. Ca urmare a aceleiasi masuri, va fi afectat procesul penal intr-un numar semnificativ de dosare aflate deja in curs de judecare pe rolul instantelor (procesul penal va inceta sau vor fi pronuntate solutii de achitare).Prevederile care produc impactul cel mai mare se refera la:- introducerea pragului cantitativ pentru prejudiciu - 200.000 lei - prag sub care orice fapta de abuz in serviciu nu mai poate fi investigata (limita acestui prag a fost stabilita in mod arbitrar, fara a fi justificata in vreun fel, existand posibilitatea sa fie favorizate anumite persoane determinate),- scaderea termenului de prescriere a faptelor la 5 ani ca urmare a reducerii sanctiunilor pentru abuzul in serviciu (pedeapsa scade nejustificat de mult, de la maximum 7 ani la maximum 3 ani, fara a se preciza care este justificarea).Pe viitor, prin introducerea in articolul privind infractiunea de abuz in serviciu a alineatului potrivit caruia "Dispozitiile alin. (1) si (2) nu se aplica in cazul emiterii, aprobarii sau adoptarii actelor normative",. Astfel, orice asemenea acte, indiferent de ce prejudicii ar produce, vor putea fi adoptate fara riscul tragerii la raspundere penala a emitentilor."DNA mai precizeaza in comunicat ca dintre solutiile preliminare propuse se numara "o evaluare a fiecaruia din cele 2.151 de dosare penale aflate in lucru la DNA si a celor care se afla deja in curs de judecare pe rolul instantelor, pentru a constata in ce masura investigatiile mai pot avea sau nu finalitate, in situatia in care intra in vigoare ordonanta de urgenta".