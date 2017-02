AHK Romania se teme ca modificarile aduse Codului Penal vor avea impact negativ asupra relatiilor economice bilaterale romano-germane

Potrivit acestuia, o limitare a principiilor statului de drept si pericolul reaparitiei coruptiei vor avea evidente efecte negative asupra dezvoltarii economice a tarii. Aceste actiuni transmit un puternic semnal de nesiguranta in randul investitorilor germani si pot influenta negativ stransele relatii economice dintre Romania si Germania. Romania este in pericol de a-si pierde imaginea pozitiva, recastigata cu greu in ultimul an. Acest lucru este cu atat mai regretabil, cu cat Romania isi slabeste astfel pozitia sa ca amplasament investitional stabil si de incredere, mai cu seama in contextul politic delicat la nivel global.Camera de Comert si Industrie Romano-Germana Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) este reprezentanta oficiala a economiei germane si totodata cea mai mare Camera de comert bilaterala din Romania. Infiintata in 2002, AHK Romania numara in prezent peste 570 de firme-membre si ofera companiilor o platforma importanta pentru networking, schimb de informatii si experiente.