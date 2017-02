Premierul Grindeanu, parasit de conducerea institutiei care pregatea manifestarile centenarului Marii Uniri: Ati transformat serviciul public intr-un serviciu dedicat intereselor personale ale unor politicieni cu probleme de natura penala

Fragmente din cererile demisie:Recurg la acest gest de onoare intrucat ati transformat serviciul public intr-un serviciu dedicat intereselor personale ale unor politicieni cu probleme de natura penala, prin adoptarea de catre Guvernul Romaniei a OUG privind modificarea Codurilor penale, ceea ce contravine flagrant principiilor in care cred, fidele democratiei si statului de drept.Sper ca ziua de 1 decembrie 2018, momentul aniversarii Centenarului Marii Uniri, sa va ofere, Domnul Prim-ministru, un prilej de reflectie asupra raului pe care l-ati produs acestei tari si care va fi consemnat ca atare in istoria Romaniei.Romania nu poate progresa prin minciuna si dispret fatis fata de cerintele si sperantele romanilor. Dreptatea si moralitatea sunt singurele fundamente temeinice ale unui progres real si ale prosperitatii sustenabile. Abuzurile nu pot fi indreptate prin abuzuri mai flagrante. Solutia pentru problemele democratiei nu consta in abolirea ordinii de drept, ci in aplicarea nediscriminatorie a legii.Credem ca Centenarul Romaniei unite nu poate fi intampinat printr-o nefericita intoarcere in timpuri lipsite de speranta si orizont si printr-o abdicare de la valorile morale ale statului de drept.In consecinta, membrii cabinetului isi prezinta demisia de onoare, in semn de solidaritate cu coordonatorului Departamentului.