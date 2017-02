Klaus Iohannis ii cere premierului Grindeanu sa abroge ordonanta de urgenta privind modificarea codurilor penale

Presedintele Iohannis i-a transmis o scrisoare prim-ministrului Grindeanu in care invoca "efectele profund negative" ale OUG adoptate marti noaptea de Guvern "asupra functionarii statului de drept si, implicit asupra eforturilor depuse de Romania in domeniul combaterii fenomenului coruptiei si asigurarii integritatii functiei publice".Iata mai jos scrisorea transmisa de presedintele Klaus Iohannis:"La data de 31 ianuarie 2017 Guvernul Romaniei a adoptat Ordonanta de urgenta nr. 13/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal si a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, publicata in Monitorul Oficial nr. 92/01.02.2017.Avand in vedere prevederile art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei potrivit carora Guvernul poate adopta Ordonante de urgenta numai in situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,Constatand faptul ca Guvernul a adoptat acest act normativ cu o zi inainte de inceperea sesiunii ordinare a Parlamentului, ceea ce pune in discutie insasi necesitatea acestui demers,Retinand incidenta dispozitiilor Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii ce confera acestei autoritati, in calitatea sa de garant al independentei justitiei, competenta de a aviza proiectele de acte normative ce privesc activitatea autoritatii judecatoresti,Observand ca, in cadrul procesului decizional de adoptare a Ordonantei de urgenta mentionate, Consiliul Superior al Magistraturii a fost eliminat,Vazand ca acest act normativ a fost adoptat si cu ignorarea opiniilor profesionale exprimate anterior in cadrul sistemului judiciar,Luand in considerare efectele profund negative pe care aceasta Ordonanta de urgenta le produce asupra functionarii statului de drept si, implicit asupra eforturilor depuse de Romania in domeniul combaterii fenomenului coruptiei si asigurarii integritatii functiei publice,Va solicit abrogarea Ordonantei de urgenta nr. 13/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal si a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala."