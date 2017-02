Maramures: Protest in fata sediului PSD

In semn de protest, unii protestatari tineri au pus in fata usii sediului PSD Maramures suluri cu hartie igienica, dar si mesaje scrise pe coli A4 sau cartoane. O parte dintre tineri au spus ca au venit pentru a protesta in pauza de masa, direct de la locul de munca, insa vor reveni si in cursul serii.La terminarea protestului, tinerii au lipit afisele scrise cu mesaje : 'Mafia', 'Rusine', ' Noaptea ca hotii', 'Oameni impotriva sobolanilor' si 'Nu mai platim nimic pana la 200.000 lei' pe geamul sediului sau pe caldaram.Pe toata durata protestului, nicio persoana din sediul PSD Maramures n-a dialogat cu tinerii. Un echipaj de jandarmi s-a aflat pe timpul protestului in strada, alaturi de tineri.Tinerii care au protestat in fata PSD s-au mobilizat pe retelele de socializare si au precizat ca vor reveni in strada in jurul orei 17,00, in Piata Revolutiei din municipiul Baia Mare