Pentru cei care nu inteleg de ce te revolti

Dacă administratorul blocului în care locuiești face unul din următoarele lucruri:- păstrează din banii tăi de întreținere pentru a-și mai cumpăra un televizor și o mașină nouă pentru nevastă;- aranjează cu femeia de serviciu de pe scară să îi treacă un salariu de 4000 de lei, dar ei îi dă 1000 de lei și restul îl păstrează;- angajează firma nevestei să văruiască, dar plătești de 3-4, x ori mai mult pentru aceiași lucrare decât costă în mod normal;- nu îți repară liftul deși stai la etajul 8 și ți-a luat bani de mai multe ori pentru a face un studiu de fezabilitate de unde să înceapă reparația: dinăuntru sau pe dinafară;- deși primește de la Radet factură de 100 de lei ție îți spune că trebuie să plătești 200 de lei și diferența o păstrează el;- te pune să plătești pentru neoane deși pe scara blocului sunt doar becuri.Ce o să faci? O să taci și o să accepți, o să plătești? Chiar nu e suficient că îți câștigi banii cu foarte multă muncă. Îl mai lași și pe altul să îți fure din ei?Dar dacă atunci când îți exprimi nemulțumirea cheamă locatarii de la altă scară să te amenințe că te bate și chiar să te bată dacă nu ești de acord cu aceste lucruri?Și apelezi la poliție și în final la justiție să îți recuperezi banii, doar nu o să rămâi așa.În plus, vine momentul să fie numit un alt administrator. Și îl alegi pentru că îți promite întreținere mai mică, lift care să funcționeze, văruială în fiecare an și paznic la scara blocului.Iar noul administrator spune că cel care te-a furat nu e chiar așa de rău, hai să îl iertăm. Ce dacă ai datorii din cauza lui. Ce dacă ai mers doar pe scări atâta timp. Ce dacă ai mai făcut un credit să plătești la zi întreținerea. Ce dacă nevasta administratorului are mașină nouă cumpărată în ultimul an. Și chiar ce dacă administratorul nici nu mai stă în bloc cu tine. Și-a făcut vilă cu banii furați și s-a mutat.Iar acum îți dai seama că administratorul nou este prieten cu cel vechi. Și pe lângă decizia de a nu-l putea urmări în justiție pe cel vechi, dă o lege ca și el să fie greu de prins dacă va face același lucru. Adică să folosească banii dați de tine, banii tăi, cum vrea el.Tu ești obligat să îl plătești și nu îl poți schimba din funcție, de abia a fost ales.Asta să le spui cumnatului, verișoarei, unchiului, părintelui, bunicii sau lui tanti. Le mai place de administrator?Dacă stă la curte. Spațiul comun este strada din fața curții. Care poate să aibă sau nu: gaze, canalizare, apă curentă, asfalt, trotuar, iluminat public, curățenie, siguranță. Aplică doar exemplul cu aceste situații.Iar pentru bunicii și părinții noștri mai în vârstă arată-le că dacă se revoltă și ei față de această ordonanță te sprijină pe tine. Chiar vor să fie vecinii de la etajele 2 și 3?Cine sunt vecinii de la etajele 2 și 3? Cei care l-au ales pe noul administrator pentru că au primit un cupon de reducere la mall și bomboane de Crăciun pentru copii și cred că e băiat bun. Tu ai avut treabă să pleci la grătar, să te uiți la televizor, să stai pe facebook sau să dormi când a fost ales noul administrator.Acum îți dai seama că este important ce faci? Explică-le celor care nu înțeleg de ce nu este în regulă să fie dată această ordonanță în termeni pe care să îi poată înțelege. Nu mai dormi (iar). Folosește-ți energia să se vadă că nu ești de acord prin acțiunile pe care le faci. Vorbește cu prietenii și protestează pașnic dar vizibil, pe stradă și în alte locuri publice. Susține-ți părerea cu argumente.De ce să ne revoltăm?Pentru că dacă cineva fură de la tine sau de la vecinul nu este ok doar pentru că îți dă și ție ceva.Să fie și el judecat dacă a încălcat legea. Dar dacă ordonanța trece nu va mai fi nici el judecat. Acum nu apărăm o persoană ci un principiu esențial pentru buna funcționare a unei administrații: cel care administrează nu trebuie să aibă portițe prin care să scape dacă a furat sau prin care să poată fura mai ușor. Severitatea ar trebui să fie maximă. Este normal să îl pot ancheta în condiții reale și nu este ok dacă pur și simplu îți dă banii înapoi DOAR dacă este prins.Pentru că acum se legiferează posibilitatea de a fura. Tăierea ilegală este furt. Se iese în stradă pentru asta. Administratorii locali ai pădurilor își permit să le taie ilegal pentru că nu le este frică de lege. De aceea legea și aplicarea ei sunt foarte importante.Ordonanțele au fost date pe ascuns. Sunt susținute de o mână de oameni. Vizita lui Dragnea în SUA nu înseamnă neapărat această conjunctură. Această afirmație este doar o încercare de a îi demoraliza pe cei care se simt revoltați și vor să facă ceva. Se poate la fel de bine să fi văzut Dragnea în SUA că nu are niciun sprijin și atunci s-a întors cu gândul de acționa acum, în forță. Ce-o fi, o fi. Dacă te uiți pe lista celor care scapă de urmărirea penală sunt toți cei care au însemnat ceva pentru PSD în ultimii 20 de ani. Disperarea este mare.Pentru că acestă ordonanță nu înseamnă un act firesc de guvernare. Sfidează tot ceea ce înseamnă crearea condițiilor prielnice pentru o administrare publică cinstită prin efectele sale.Dezincriminarea unor posibile acte viitoare este de fapt încurajarea către acele acte. Chiar ești de acord să nu mai fie închisorile pline pentru că cel care te fură din buzunar nu mai este pedepsit?Vrei să cred că dacă cineva vine și îți fură 10 lei de fiecare dată când mergi cu tramvaiul sau când ești în piață la cumpărături este ok. Și dacă îl prinzi și îți dă banii înapoi, gata, totul este în regulă.Alegerile sunt un vot de încredere. Încrederea că cel ales îți va reprezenta interesele. Dacă tu acorzi încredere cuiva și îl lași în casă, e ok să îl lași să mute lucrurile de valoare la ușa de la intrare poate, poate când pleacă va reuși să ia unul cu el? Și dacă îl prinzi și ți-l dă înapoi este ok? De ce să te revolți, doar i-ai deschis ușa, nu?!