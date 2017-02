Florin Iordache a plecat de la o conferinta de presa nemultumit de un protest al USR

Tinand cont de supra-aglomerarea din penitenciare si conditiile precare ... legea gratierii nu vizeaza criminali, violatori, corputi si nu vizeaza persoane sau oameni politici

Referitor la ordonanta de urgenta si reactiile care au aparut, toate modificarile pe care vechea guvernare si parlament aveau obligatia ca in 45 de zile de la motivarea CCR sa fie facute

Am considerat oportun, dupa ce m-am consultat cu societatea civila, am venit in fata dvs pentru ca vad ca sunt criticat pentru un lucru esential intr-o democratie - legile se fac de legiuitor

Stabilirea unor garantii impotriva arbitrariului este obligatorie

Prin aceste masuri de politica penala am urmarit asigurarea unui echilibru intre puterile statului

Legat de stabilirea plafonului de 200.000 de lei, am avut in vedere legislatia internationala, decizia CCR si Codul Penal actual

Conventia ONU recomanda statelor membre sa adopte masuri legislative pentru incriminarea abuzului in serviciu

Codul Penal actual prevede plafonul de 2 milioane de lei

Stabilirea plafonului de 200.000 de lei nu a fost arbitrara

S-a apreciat ca un cuantum de 10 ori mai mic e in acord cu jurisprudenta CEDO

Opiniile emise in necunostinta de caza ca sunt dezincriminate faptele de abuz in serviciu sunt eronate

Va exista raspunde administrativa si disciplinara

Referitor la punctul de vedere al CSM, acesta este consultativ

Pai ce vreti urgenta mai mare cand exista practica neunitara, sunt solutii date diferite

Am considerat ca e de datoria guvernului, atat timp cat parlamentul nu si-a indeplinit obligatiile constitutionale

Si aceasta OUG va veni in Parlament.



Legile se fac in Parlament si se aplica de judecatori si procurori

Toate comentariile din spatiul public neaga separatia puterilor in stat

Eu voi milita ca legile aici trebuie adoptate si modificate

S-a dat cumva senzatia ca nu comunicam

Noi am comunicat dar din pacate s-a comunicat trunchiat

Transmit un semnal de calm

Toti cei care protesteaza e un drept constitutional

Oportunitatea este a ministrului, pe chestiunea de oportunitate am elaborat aceasta ordonatna

Ultimul cuvant il au colegii parlamentari

"Avand in vedere modificarile legislative adoptate ieri, prcum si reactiile generate de acestea, am considerat oportun sa fac o declaratie de presa", si-a inceput Iordache discursul, in timp ce protestatarii USR il inconjurau purtand pancarte pe care scria "Rusine"."Nu suntem in strada", a vociferat Florin Iordache, dupa care a parasit tribuna de la care urma sa tina declaratii.Ziaristii au fost mutati in sala de sedinta a grupului PSD, unde este asteptat ministrul Justitie pentru a face declaratii.LIVE TEXT declaratii Florin Iordache:

Ministrul refuza sa raspunda la intrebari din partea presei