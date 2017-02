Filosoful Mihai Sora: Nu in 1990 ne intoarcem, ci in 1947. Daca acum pui lacat pe independenta Justitiei, maine poti trimite oamenii in lagare

"Iar toate acestea in numelecare te-a adus la Putere, in numele 'democratiei', al poporului... In numele "democratiei populare".Mecanismul de atac la statul de drept este predictibil si isi dovedeste, iata, ciclicitatea implacabila. A fost noaptea mintii guvernantilor. Este prea mult si prea periculos pentru a-i lasa sa-si faca in continuare de cap!", noteaza filosoful ce a implinit in noiembrie anul trecut varsta de 100 de ani.