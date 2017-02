​VIDEO Peste o mie de timisoreni au protestat in fata Prefecturii: "Dragnea unde esti? Venim la Bucuresti!"

Potrivit sursei citate, oamenii au inceput sa vina in jurul orei 12 si au scandat "PSD - ciuma rosie!", "Jos Guvernul!", "Jos Ciorbea!", "Dragnea unde esti? Venim la Bucuresti!", "Noaptea, ca hotii!", "Anticipate!", "Bucuresti, lupta Bucuresti!".In jurul orei 14,00, manifestantii plecasera din fata prefecturii, dar si-au dat intalnire la ora 17.00, in Complexul Studentesc, de unde se va pleca organizat spre in Piata Victoriei, pentru un nou protest.