 Surpriza: un mare sindicat cere guvernului socialist sa retraga "Ordonanta Dragnea"

Cartel ALFA, condus de Bogdan Hossu, considera adoptarea de urgenta a "ordonantei Dragnea" drept un act de sfidare din partea Guvernului, care nu poate fi acceptat intr-o societate democratica. Motivul? Modul in care s-a facut, fara a respecta procedura de avizare prealabila (ceea ce a impiedicat o reactie normala si in timp util), in ciuda reactiei publice vehemente, a institutiilor statului care s-au exprimat impotriva, in lipsa avizului Consiliului General al Magistraturii.Sindicalistii arata ca "modul acesta de a guverna creeaza un precedent periculos si extrem de ingrijorator pentru alte proiecte de lege prevazute a fi realizate in urmatoarea perioada, intr-un termen scurt, conform programului de guvernare: legea sanatatii, legea educatiei, legea salarizarii bugetare, legea functionarului public, Codul economic, etc".