22 de persoane au protestat marti seara si in Alexandria, fieful lui Dragnea

"O masina de politie veghea de peste drum, la fel si una a Jandarmeriei, precum si niste "observatori impartiali", a caror menire era, probabil, sa noteze in vreo condica numele participantilor la protestul spontan. Le spunem noi ca au fost aceiasi de data trecuta, ba chiar mai putini, caci la noi in tara, guvernatii iau decizii in favoarea hotilor dupa lasarea intunericului si, probabil, unii dintre protestatarii de acum cateva zile dormeau. Tot noi le spunem ca nu era cazul sa se deranjeze, caci nimeni nu venise cu intentia sa tulbure linistea. Nu s-a strigat, dar s-a agitat drapelul national, care le-a dat forta oamenilor sa ramana in strada vreo doua ore", scrie liberinteleorman.ro Cei care au protestat marti noapte in Teleorman, vor veni astazi inn Bucuresti, potrivit sursei citate.