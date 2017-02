Pe DEX Online cuvantul zilei este lichea, alaturi de fotografia premierului Grindeanu

In fiecare zi site-ul alege in cuvant legat de ceva ce s-a intamplat in istorie in ziua respectiva. Astazi, pe 1 februarie cuvantul ales a fost "lichea" alaturi de poza premierului, unul dintr cei raspunzatori pentru adoptarea ordonantelor care au su suparat atat de multa lume.DEX online pune un citat despre democratie si indeamna oamenii sa mearga la proteste.„Democrația înseamnă doi lupi și un miel care votează ce să mănânce la prânz.” Nu fi miel. Nu lăsa o gașcă de penali să-și confecționeze legi care să le legitimeze corupția. Încă mai poți controla ce vor deprinde copiii tăi când se vor uita la societatea din jurul lor. Mergi la proteste. Site-ul precizeaza caCum arata citatul originalDemocracy is two wolves and a lamb voting on what to have for lunch. Liberty is a well-armed lamb contesting the vote.DEX Online este, conform Alexa.com, al 42 lea site romanesc ca trafic.