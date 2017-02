AmCham Romania: Adoptarea netransparenta a actelor normative transmite un puternic semnal de neincredere si nesiguranta in plan intern si extern

AmCham Romania isi exprima produnda dezamagire fata de fundamentarea, procedura de adoptare, prevederile si efectele Ordonantei de Urgenta 13/2017 si ale proiectului de modificare a Codului Penal si Codului de Procedura Penala, se arata intr-un comunicat de presa. "Adoptarea intr-un mod netransparent a acestor acte normative, in ciuda punctelor de vedere si recomandarilor exprimate de institutiile competente, decredibilizeaza executivul si transmit un puternic semnal de neincredere si nesiguranta atat in plan intern cat si extern", precizeaza AmCham Romania.Potrivit acestuia, fermitatea luptei anticoruptie a avut o contributie majora la progresul recent al Romaniei si la imbunatatirea evaluarii si atractivitatii tarii pentru investitii, iar deciziile luate anuleaza realizarile ultimilor ani si creste riscul de tara al Romaniei."Este deosebit de ingrijorator pentru comunitatea de afaceri si societate in general ca acte normative cu asemenea implicatii morale, societale si economice cu efecte imediate si pe termen lung sunt adoptate de Guvern fara respectarea unor minime cerinte privind transparenta decizionala. In opinia AmCham actele normative adoptate submineaza statul de drept si incalca principiile fundamentale ale transparentei, stabilitatii si predictibilitatii si indeparteaza Romania de valorile si standardele europene", se mai arata in comunicat.Camera de Comert Americana in Romania (AmCham Romania) reuneste in prezent peste 400 de companii americane, internationale si locale. Acestea au cumulat investitii totale de peste 20 miliarde dolari, generand in jur de 250.000 de locuri de munca.