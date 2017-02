De ce minte Victor Ciorbea cand spune ca Avocatul Poporului nu are competenta de a ataca la Curtea Constitutionala ordonantele Guvernului privind amnistia mascata

APADOR-CH: Avocatul Poporului poate ataca la Curtea Constitutionala orice lege sau ordonanta



Prin decizia 447/2013, Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate ridicata direct de Avocatul Poporului si constata ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.91/2013 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa este neconstitutionala.Reamintim ca Ciorbea a spus miercuri ca Avocatul Poporului nu poate ataca Ordonante de Urgenta inainte de a intra in vigoare. Ordonanta controversata a fost publicata miercuri, la 1 februarie, insa contine prevederi care se aplica dupa zece zile. Intrebat daca analizeaza posibilitatea de a sesiza Curtea Constitutionala in cazul Ordonantei de Urgenta de modificare a Codului penal si a Codului de procedura penala, adoptata marti noapea de Guvern si care ar urma sa intre in vigoare peste 10 zile, Ciorbea a spus: "Noi putem ataca legile si ordonantele de urgenta dupa ce intra in vigoare", potrivit News.ro.Victor Ciorbea a precizat ca daca OUG privind codurile penale intra in vigoare peste 10 zile, Avocatul Poporului nu are acum nicio competenta de analizare a unei eventuale sesizari a CCR si ca lasa in competenta celor care pot sesiza Curtea Constitutionala cu un conflict de natura constitutionala.Asociatia APADOR-CH protesteaza fata de refuzul Avocatului Poporului, exprimat public, de a ataca la Curtea Constitutionala Ordonanta de urgenta (OUG) nr. 13/2017 privind modificarea Codului penal si a Codului de procedura penala, publicata in M.Of. nr. 92 din 1 februarie 2017, sub pretextul ca aceasta nu a intrat inca in vigoare, se arata intr-un comunicat al asociatiei.Asociatia precizeaza ca art. 13 al . 1 lit. f din Legea nr. 35/1997, prevede ca Avocatul Poporului poate ataca la Curtea Constitutionala orice lege sau ordonanta. Legea nu distinge intre ordonantele publicate in monitorul oficial dar neintrate in vigoare si cele in vigoare. Deci, Avocatul Poporului nu are nicio restrictie legala sub acest aspect si poate ataca, potrivit legii, si ordonantele publicate in monitorul oficial, inainte ca ele sa intre in vigoare.In consecinta, asociatia solicita Avocatului Poporului ca, pentru eventualele aspecte de neconstitutionalitate ale OUG nr. 13/2017 sa sesizeze, din oficiu, Curtea Constitutionala, asa cum a facut-o in cazul altor legi/ordonante, cel mai recent exemplu fiind atacarea la Curtea Constitutionala a legii care interzice celor condamnati sa ocupe functii in Guvern, se mai precizeaza in comunicat.