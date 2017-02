Document: Proiectul de lege privind gratierea. Ce schimbari a facut guvernul in proiectul gratierii: se gratiaza jumatate din pedeapsa pentru detinutii care au copii sub 14 ani / Gratierea e conditionata de plata despagubirilor

Din proiect a disparut injumatatirea pedepsei pentru condamnatii peste 60 de ani.De asemenea, din proiectul de lege a fost eliminata prevederea care arata ca pot beneficia de gratierea a jumatate din pedeapsa condamnatii indiferent de infractiune (adica si violatorii, pedofilii, talharii) daca au peste 60 de ani sau copil in intretinere. De injumatatirea pedepsei pot beneficia doar condamnatii pentru un anumit tip infractiuni.Din proiect a fost eliminata prevedera ca se gratiaza si pedepsele cu suspendare.De asemenea, gratierea e conditionata de plata despagubirilor stabilite de instante; daca persoana gratiata nu plateste despagubirea intr-un an, reintra in inchisoare.Gratierea nu se aplica, potrivit noului proiect, infractiunilor reglementate de legi speciale, intre care si legea 78/ 2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie. In varaianta initiala, gratierea nu se aplica doar anumitor articole din legea 78, mai putin articolului in care a fost condamnat Liviu Dragnea in dosarul referendumul. Aceasta omisiune cu dedicatie a fost eliminata din noul proiect. (Vezi aici detalii despre prima varianta de OUG referitoare la gratiere, cu dedicatie pentru liderul PSD)