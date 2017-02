Solidarizare incredibila pe retelele de socializare: Zeci de bucuresteni ofera cazare gratuita pentru cei care vin in Capitala sa protesteze impotriva Guvernului. Printre ei, si Andrei Gheorghe

"Este momentul sa fim uniti dincolo de idealuri, in fapte concrete. Sa ne ajutam, sa ne imprietenim, doar impreuna, cat mai multi, putem stopa abuzurile ostentative pe care le face acum Guvernul. Ce s-a intamplat aseara este o jignire pentru orice cetatean cinstit, cu chef de munca", a decalrat pentru HotNews.ro, Ioana, una dintre persoanele care isi pune casa la dispozitie pentru cei care vin sa protesteze."Fac asta pentru ca doar mobilizarea noastra mai poate opri acest tavalug asupra justitiei si statului de drept. Guvernul Romaniei a comis aseara un abus istoric ridicand barierele abuzurilor si furturilor si eliminand parghiile justitiei prin care acestia puteau fi trasi la raspundere. Este incredibil ca noi platim zeci de ani rate pentru case in valoare de aprox 200.000 lei iar ei pot fura linistiti aceste sume", a declarat si Alin, o alta persoana care isi pune casa la dispozitie pentru cei care vin sa protesteze."Este foarte posibil ca protestele sa se intinda pe mai multe zile si daca oamenii vin din alte orase sa protesteze, trebuie sa si doarma, sa se spele, sa se schimbe undeva etc., iar daca am posibilitatea sa ofer cazare, de ce sa nu fiu solidara? Puteam sa fiu eu in situatia lor", spune si Sorina, un alt cetatean solidar cu protestatarii.Printre cei care isi pun casa la dispozitie pentru protestatari se numara si jurnalistul Andrei Gheorghe.Patronul a doua hosteluri din Centrul Vechi al Capitalei scrie pe Facebook ca ofera locuri gratuite de cazare pentru cei care vin in Bucuresti pentru a protesta contra ordonantelor adoptate marti seara. "Avem 130 de locuri în total și in funcție de câte avem disponibile zilele acestea sprijinim pe cei ce vin din afara Bucureștiului", se mentioneaza in postare. Citeste aici mai mult.